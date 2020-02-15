Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi
15.02.2020 - 15:08 | | AA

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş'ı 1-0 yenerek çıkışını sürdüren Medipol Başakşehir'de gözler, Sporting Lizbon maçına çevrildi.

Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

Turuncu-lacivertli takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi ile oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Beşiktaş maçında forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.

Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadığı aktarıldı.

Turuncu-lacivertli takım, hazırlıklarını bir günlük iznin ardından 17 Şubat Pazartesi günü sürdürecek.

Medipol Başakşehirde gözler Avrupaya çevrildi

    Arsenal'dan Liverpool karşında geri dönüş! 3-2...
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

    Medipol Başakşehir'de gözler Avrupa'ya çevrildi

    Akhisarspor, Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında aldı

    Akhisarspor, Yılmaz Vural ile ilk galibiyetini Hatayspor deplasmanında aldı

    Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

    Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor maçına hazır

    Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

    Beşiktaş, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı

    Sıradaki Haber