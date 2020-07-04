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04.07.2020 - 17:28 | | Fotomaç

Medipol Başakşehir'de Junior Fernandes iddiası!

Alanyaspor ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Junior Fernandes ile Medipol Başakşehir'in anlaştığı iddia edildi.

Medipol Başakşehir'de Junior Fernandes iddiası!
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Medipol Başakşehir yeni sezon için Junior Fernandes'i listesine aldı. Sezon sonu kontratı biteceği için pek çok Süper Lig kulübünün radarında olan Şilili yıldız konusunda Başakşehir elini çabuk tuttu. Sezon biter bitmez Fernandes'in 3 yıllık sözleşmeye imza atacağı iddia edildi. Okan Buruk yönetimindeki İstanbul ekibi kanat forvet eksiğini Şilili oyuncu ile kapatmak istiyor.

Fernandes bu sezon çıktığı 30 maçta 10 gol 6 asistle oynadı.

Medipol Başakşehirde Junior Fernandes iddiası

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