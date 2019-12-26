26.12.2019 - 15:07 | | İSTANBUL (AA)
Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa mesaisi
Medipol Başakşehir, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdürdükleri idmanı taktik çalışmalarla tamamladığı aktarıldı.
Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.