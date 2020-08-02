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02.08.2020 - 21:38 | | AA

Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlığı sürüyor!

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Kopenhag ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Medipol Başakşehir'de Kopenhag hazırlığı sürüyor!
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında 5 Ağustos Çarşamba günü Danimarka'nın Kopenhag takımıyla deplasmanda karşılaşacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına devam etti. 

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma koşuları gerçekleştiren oyuncular, 5'e 2 pas oyunu üzerinde durdu. 

İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

 Medipol Başakşehir, Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

Medipol Başakşehirde Kopenhag hazırlığı sürüyor

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