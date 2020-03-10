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10.03.2020 - 15:50 | |   İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, 12 Mart Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Kopenhag maçı hazırlıkları

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, 5'e 2 pas çalıştı. İdman, pas ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın akşam yapacağı antrenmanla Kopenhag karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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