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01.12.2020 - 00:31 |

Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları
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Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi. 

Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 19.30’da yapacağı idmanla Leipzig karşılaşması hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

Medipol Başakşehirde Leipzig maçı hazırlıkları

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