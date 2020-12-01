Medipol Başakşehir'de Leipzig maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. haftasında 2 Aralık Çarşamba günü Almanya'nın Leipzig takımını konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın saat 19.30’da yapacağı idmanla Leipzig karşılaşması hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.