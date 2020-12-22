Medipol BaÅŸakÅŸehir'de parola galibiyet

SÃ¼per Lig'in 14'Ã¼ncÃ¼ haftasÄ±nda FenerbahÃ§e deplasmanÄ±na Ã§Ä±kacak Medipol BaÅŸakÅŸehir, mÃ¼cadeleden 3 puanla ayrÄ±lmanÄ±n hesaplarÄ±nÄ± yapÄ±yor. YarÄ±n saat 19.00'da Ãœlker Stadyumu'nda baÅŸlayacak mÃ¼cadeleyi Bahattin ÅžimÅŸek yÃ¶netecek.

ÅžimÅŸek'in yardÄ±mcÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± Volkan Ahmet NarinÃ§ ve Ä°brahim Bozbey yapacak.Â

TEK YOL GALÄ°BÄ°YET

Hem UEFA Åžampiyonlar Ligi, hem SÃ¼per Lig, hem de milli takÄ±m maÃ§larÄ± nedeniyle yaÅŸanÄ±lan yorgunluk ve sakatlÄ±klarÄ±n bÃ¼yÃ¼k etki gÃ¶sterdiÄŸi BaÅŸakÅŸehir, FenerbahÃ§e maÃ§Ä±yla yeniden Ã§Ä±kÄ±ÅŸ arÄ±yor. Hem liderlik yarÄ±ÅŸÄ±ndaki iddiasÄ±nÄ± ortaya koymak hem de ÅŸampiyonluk yarÄ±ÅŸÄ±ndaki rakiplerinden FenerbahÃ§e ile puan farkÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±nÄ± istemeyen Medipol BaÅŸakÅŸehir, mutlak galibiyet parolasÄ±yla hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± maÃ§taÂ puan kaybÄ± yaÅŸamak istemiyor.Â

4 MAÃ‡TIR KAZANAMIYORÂ

Turuncu lacivertli takÄ±m ligde oynadÄ±ÄŸÄ± 4 maÃ§Ä± da kazanamadÄ±. BeÅŸiktaÅŸ ve Gaziantep FK'ya maÄŸlup olan BaÅŸakÅŸehir, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor ile berabere kaldÄ±. Ligde 13'Ã¼ncÃ¼ haftayÄ± maÃ§ oynamadan geÃ§iren BaÅŸakÅŸehir, geri kalan 12 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 maÄŸlubiyet alÄ±rken 18 gol attÄ± ve kalesinde de 18 gol gÃ¶rdÃ¼.Â

GEÃ‡EN SEZON 2 MAÃ‡I DA KAZANAMADIÂ

Turuncu lacivertli takÄ±m ÅŸampiyon tamamladÄ±ÄŸÄ± 2019-2020 sezonunda ligde karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± FenerbahÃ§e'ye karÅŸÄ± hem iÃ§ sahada hem de dÄ±ÅŸ sahada rakibine maÄŸlup oldu. Ligin 2'nci haftasÄ±nda iÃ§ sahada ki maÃ§Ä± 2-1, 19'uncu haftada ise 2-0'lÄ±k skorla sahadan maÄŸlubiyetle ayrÄ±ldÄ±.

7 Ä°SÄ°M ESKÄ° TAKIMINA KARÅžI FORMA GÄ°YECEKÂ

BaÅŸakÅŸehir'in kadrosunda yer alan 7 isim FenerbahÃ§e karÅŸÄ±sÄ±nda forma giymeleri halinde eski takÄ±mlarÄ±n karÅŸÄ± mÃ¼cadele etmiÅŸ olacak. Kaleciler Mert GÃ¼nok ve Volkan Babacan, stoper Martin Skrtel, geÃ§en sezon FenerbahÃ§e formasÄ± giyen Hasan Ali KaldÄ±rÄ±m, orta saha Mehmet Topal, kiralÄ±k olarak turuncu lacivertli takÄ±mda forma giyen Deniz TÃ¼rÃ¼Ã§ ve ofansif orta saha Giuliano sarÄ± lacivertli takÄ±m formasÄ±nÄ± giyen isimler. Â

TAKIMDA TEK EKSÄ°K

FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na koronavirÃ¼s nedeniyle tek eksik isimleÂ hazÄ±rlanan BaÅŸakÅŸehir'de Epureanu'nun hafif sakatlÄ±ÄŸÄ± bulunurken, takÄ±mla birlikte Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Teknik direktÃ¶r Okan Buruk'un FenerbahÃ§e maÃ§Ä±na ÅŸu ilk 11 ile Ã§Ä±kmasÄ± bekleniyor:

"Mert- Rafael, Skrtel, Epureanu, Mbombo, Ä°rfan Can, Mehmet Topal, Visca, Giuliano, Deniz, Crivelli"

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