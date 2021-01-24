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24.01.2021 - 14:09 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir'de Süper Kupa mesaisi

Medipol Başakşehir, TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir'de Süper Kupa mesaisi
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Medipol Başakşehir, 27 Ocak Çarşamba günü Trabzonspor ile yapacağı TFF Süper Kupa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, çift kale maçla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, hazırlıklarına yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla devam edecek.

Geçen sezon ligi şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir ile Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Trabzonspor'un karşılaşacağı müsabakaya, Atatürk Olimpiyat Stadı ev sahipliği yapacak. Karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Medipol Başakşehirde Süper Kupa mesaisi

 

 

 

 

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