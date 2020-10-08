08.10.2020 - 19:16 |
Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
Medipol BaÅŸakÅŸehir, Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Turuncu-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada yapÄ±lan idman, teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â
IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.
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