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08.10.2020 - 19:16 |

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!

Medipol BaÅŸakÅŸehir, Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±!
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Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Turuncu-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada yapÄ±lan idman, teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirildi.Â 

IsÄ±nma hareketleriyle baÅŸlayan antrenman, kuvvet Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehirde Trabzonspor hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ±

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