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14.10.2020 - 21:24 | | İSTANBUL (AA) -

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 5. haftasında 17 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları
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Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas oyunuyla devam etti. Antrenman, taktik uygulamanın ardından yapılan orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı idmanla Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Medipol Başakşehirde Trabzonspor maçı hazırlıkları

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