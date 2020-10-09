09.10.2020 - 20:38 | | AA
Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor mesaisi!
Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift idmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift idmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
Turuncu-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, turuncu-lacivertli oyuncular sabah antrenmanÄ±nda salonda aÄŸÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â
BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen akÅŸam idmanÄ± ise Ä±sÄ±nma ile baÅŸladÄ±. Pas oyunuyla sÃ¼ren antrenman orta-ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.Â
Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.
BaÅŸakÅŸehir'in ÅžampiyonluÄŸa Uzanan YolculuÄŸu