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09.10.2020 - 20:38 | | AA

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor mesaisi!

Medipol BaÅŸakÅŸehir, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift idmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Medipol BaÅŸakÅŸehir'de Trabzonspor mesaisi!
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Medipol BaÅŸakÅŸehir Futbol TakÄ±mÄ±, SÃ¼per Lig'in 5. haftasÄ±nda 17 Ekim Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda Trabzonspor ile oynayacaÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± Ã§ift idmanla sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

Turuncu-lacivertli kulÃ¼bÃ¼n aÃ§Ä±klamasÄ±na gÃ¶re, turuncu-lacivertli oyuncular sabah antrenmanÄ±nda salonda aÄŸÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.Â 

BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nÄ±n yanÄ±ndaki sahada teknik direktÃ¶r Okan Buruk yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen akÅŸam idmanÄ± ise Ä±sÄ±nma ile baÅŸladÄ±. Pas oyunuyla sÃ¼ren antrenman orta-ÅŸut Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±yla sona erdi.Â 

Medipol BaÅŸakÅŸehir, hazÄ±rlÄ±klarÄ±na yarÄ±n devam edecek.

Medipol BaÅŸakÅŸehirde Trabzonspor mesaisi

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