Medipol Başakşehir'de "yeni vizyon, aynı hedef"

Geçen sezonu 2. sırada tamamlayarak UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılan ve Yunan ekibi Olympiakos'a elendiği için UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek turuncu-lacivertliler, bu yıl da zirveyi zorlamak istiyor.

İstanbul ekibi, geçen sezon ilk hafta maçında Trabzonspor'u 2-0 mağlup ederek Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmıştı.

Avcı gitti, Buruk geldi

"Yeni vizyon, aynı hedef" sloganıyla sezona giren Medipol Başakşehir'de, teknik direktör Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk takımın başına getirildi.

Avcı, Beşiktaş'ın başına geçerken, iki sezondur son haftaya kadar kovalanan şampiyonluk Okan Buruk ile yakalanmaya çalışılacak.

Kadroya 8 takviye

Geçen sezonu 67 puanla 2. sırada tamamlayan Medipol Başakşehir, transfer döneminde şu ana dek 8 oyuncuyu kadrosuna kattı.

Turuncu-lacivertliler, Fredrik Gulbrandsen, Enzo Crivelli, Okechukwu Azubuike, Miguel Vieira, Carlos Ponck, Aziz Eraltay, Muhammet Demir ve Furkan Soyalp'i kadrosuna dahil etti. Kulüp, Joseph Attamah'ı kiralık olarak Çaykur Rizespor'a gönderdi.

Sözleşmeleri sona eren kaptan Emre Belözoğlu, Emmanuel Adebayor, Riad Bajic, Serdar Taşçı, Fedor Kudriashov ile yollarını ayıran Medipol Başakşehir'de, Alparslan Erdem'in de sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.

Sezonu erken açtı

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 3. eleme turundan katılan Medipol Başakşehir, sezonu erken açan takımlardan oldu.

Turuncu-lacivertliler, bu turda Yunan ekibi Olympiakos ile sahasında oynadığı ilk maçı 1-0, rövanşı da 2-0 kaybetti. İstanbul ekibi, Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi'nin grup aşamasından devam edecek.

Hazırlık maçları

Yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da başlayan Medipol Başakşehir, Avusturya'da kamp çalışmalarını sürdürdü.

İstanbul ekibi, Avusturya'daki kampta oynadığı 4 hazırlık maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Avusturya ekibi USK Anif'i 4-1 mağlup eden turuncu-lacivertliler, Hollanda'nın güçlü ekibi Ajax'a 2-1, Alman temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a da 5-1 kaybetti. Medipol Başakşehir, bir başka Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'la ise 1-1 berabere kaldı.

Turuncu-lacivertliler, Yunan ekibi AEK ile oynadığı hazırlık maçından ise 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

İstanbul temsilcisi, sezon öncesi toplam 5 hazırlık maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

İlk yarı fikstürü

Medipol Başakşehir'in, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu ilk yarı fikstürü şöyle:

1. hafta: Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir

2. hafta: Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

3. hafta: Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir

4. hafta: Medipol Başakşehir-Demir Grup Sivasspor

5. hafta: Beşiktaş-Medipol Başakşehir

6. hafta: Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor

7. hafta: Gazişehir Gaziantep-Medipol Başakşehir

8. hafta: Medipol Başakşehir-Göztepe

9. hafta: Medipol Başakşehir-Trabzonspor

10. hafta: Alanyaspor-Medipol Başakşehir

11. hafta: Medipol Başakşehir-MKE Ankaragücü

12. hafta: Galatasaray-Medipol Başakşehir

13. hafta: Medipol Başakşehir-Antalyaspor

14. hafta: Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir

15. hafta: Medipol Başakşehir-Konyaspor

16. hafta: İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir

17. hafta: Medipol Başakşehir-Kasımpaşa