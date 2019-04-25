Medipol Başakşehir'den Arda ve Epureanu açıklaması

Spor Toto Süper Lig'de lider Medipol Başakşehir'den yapılan açıklamada Arda Turan'ın sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluştuğu, sakatlığı bulunan Alexander Epureanu'nun da Barselona'da ameliyat olduğu duyuruldu.

Yapılan açıklama şöyle:

Takımımızın dün yaptığı antrenman sırasında sağ ayak yan bağlarında kısmi yırtık oluşan oyuncumuz Arda Turan’ın tedavisine başlanmış olup; ilerleyen günlerde yapılacak kontroller ile sahaya dönüş süreci şekillenecektir.

Sol dizindeki enfeksiyon nedeni ile bir süredir takım antrenmanlarına katılamayan oyuncumuz Alexandru Epureanu Barcelona’da özel bir hastanede ameliyat olmuştur. Başarılı geçen ameliyat sonrası tedavi ve rehabilitasyon süreci takım sağlık ekibimizin kontrolünde devam etmekte olup, oyuncumuz en kısa sürede saha çalışmalarına başlayacaktır.