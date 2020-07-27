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27.07.2020 - 13:20 | | İSTANBUL (AA)

Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı

Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Medipol Başakşehir'in turuncu-lacivertli bayrağı, İstanbul Boğazı'ndaki köprülere asıldı.

Medipol Başakşehir'in bayrağı köprülere asıldı
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Şampiyon Medipol Başakşehir'in büyük ebatlı bayrakları, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne asıldı. Turuncu-lacivertli bayrak, gün içerisinde Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne de asılacak ve dalgalanacak. İstanbul Boğazı'ndaki köprülere her yıl şampiyon olan takımların bayrakları asılıyor.

Medipol Başakşehirin bayrağı köprülere asıldı

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