Medipol Başakşehir'in yeni sezon formaları tanıtıldı

Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, kulüp üst yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt, asbaşkanlar Mesut Altan ve Mustafa Saral, turuncu-lacivertli takımın oyuncularından Mahmut Tekdemir, Edin Visca, Alexandru Epureanu ve Mert Günok ile Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce katıldı.

Tanıtımda konuşan Göksel Gümüşdağ, "Oldukça yoğun bir sezondan sonra, kuruluşumuzun 6. yılında Türkiye'nin 6. ve yeni şampiyonu Başakşehir Futbol Kulübü olarak hepimiz buradayız. Bugün bizim için çok ayrı bir anlamı olan bir gün. Kaderin cilvesi, 6 Haziran zannediyorum 6 sene önce, yine bu salonda Başakşehir Futbol Kulübü AŞ'nin lansmanını yapmıştık. Bugün de Bil Group ile yine forma sponsorumuz Bilcee markasıyla lansmandayız. Hedefler koymuştuk. 6 yıl sonra bu hedefi başarmış şampiyon takımın başkanı olarak huzurunuzdayım." ifadelerini kullandı.

Medipol Başakşehir'in hedeflerinin şampiyon olarak bitmediğinin altını çizen Gümüşdağ şöyle konuştu:

"Başakşehir Futbol Kulübü olarak, şu sorulara muhattap oluyoruz, "Başakşehir'in hedefleri, şampiyon olarak bitti mi?" Hayır devam ediyor, bu ilk aşamasıydı. İnanıyorum ki bundan sonra çok daha önemli hedeflere koşacağız. Geçen seneye başlarken yeni vizyon aynı hedef demiştik. Hamdolsun başardık. Şimdi de Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bilcee markasının anlamı şu. Bizle çok özdeşleşen bir marka. Bugün Türk Milli Takımı'na en fazla oyuncu veren kulüp Başakşehir Futbol Kulübü'dür. Aynı zamanda milli takımın ilk 11'inde en çok süre alan oyuncular yine Başakşehir Futbol Kulübünündür. Ülke puanına baktığınızda da en çok katkı yapan takım Başakşehir'dir. İnanıyorum ki diğer kulüpler de Başakşehir'in verdiği katkının üzerine katkı yaparak ülke puanını yükseltirler. Dolayısıyla yerli ve milli olmanın öneminin biz de farkındayız. Şampiyon takım olarak, Bilcee markasıyla bir anlaşma imzalayacağız. Bil Group'un yönetim kurulu başkanı Sayın Hacı Bey'e teşekkür ediyorum. Gerek Başakşehir Futbol Kulübü'ne gerekse de Bil Group'a hayırlı olmasını diliyorum."

Bil Group Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Bilce ise şu ifadeleri kullandı:

"Çok önem verdiğimiz, Türk futboluna katkı yapacağına inandığımız bir iş birliği için bir aradayız. Ülkemizde spor giyim sektöründe yerli ve milli markamız Bilcee sezon şampiyonumuz Başakşehir ile yaptığı bu sponsorluk anlaşması bizim için çok anlamlıdır. Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'ne yerli ve milli Bilcee ile çıkması ülkemizde bir ilktir. Bil Group olarak Avrupa'da da birçok kulüple sponsorluk görüşmelerimiz var. İlk kendi ülkemizde bir kulüple anlaşma yapmak istedik. Başakşehir bizim için çok değerli, kuruluşundan bu yana hep zirveye oynamıştır. Sekiz ay önce bu teklifi Başakşehir yöneticilerine ilettik. Sağolsun onlar da heyecanımızı paylaştılar. Başkanımıza projeyi götürdüler, başkanımız da içerisinde yerli ve milli marka oluşundan dolayı bize her türlü kolaylığı sağladı ve bu işbirliği doğdu. Başakşehir kulübümüz, Şampiyonlar Ligi'nde yerli ve milli Bilcee markamızla gidecektir. Türkiye'de Bil Group olarak İtalya'nın global markası Macron'dan Türkiye lisans haklarını 2017'de almıştık. Bu sadece Türkiye haklarıydı, 2019 yılında takım sporlarına girmiş olduk Bilcee olarak. Bu yıl ülkemizin önemli basketbol takımlarında ve Avrupa'da oynayan basketbol takımımız Anadolu Efes ile de işbirliğimiz var. Önümüzdeki haftalarda onun da lansmanını yapacağız. Bir Türk markası olarak Torino Basketbol Takımı ile sponsorluk anlaşması yaptık. Bilcee dünyada bir global marka haline getirmeyi taahhüt ediyoruz. Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de başarılar diliyorum."

Konuşmaların ardından Mahmut, Visca, Epureanu ve Mert üzerlerine giydikleri yeni sezon formalarıyla basın mensuplarına poz verdi