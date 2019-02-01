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01.02.2019 - 21:48 |

Medipol Başakşehirli Kerim Frei, İsrail'e gitti

Türkiye'ye Skorer'in duyurduğu transfer resmen açıklandı, Kerim Frei, Maccabi Haifalı oldu. Milli futbolcu, satın alma opsiyonlu kiralandı.

Medipol Başakşehirli Kerim Frei, İsrail'e gitti
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Onur Dinçer / Skorer.com

Başakşehir, Kerim Frei ile yolarını ayırdı. Türkiye'ye dün Skorer'in duyurduğu transfer, bugün itibariyle resmiyete kavuştu. İsrail'in Maccabi Haifa kulübü ve Başakşehir transferin gerçekleştiğini duyurdular.

Başakşehir'den yapılan açıklamada "Futbolcumuz Kerim Frei sezon sonuna kadar Maccabi Haifa Kulübüne kiralanmıştır. Sezonun ikinci yarısında Maccabi Haifa formasını giyecek olan milli futbolcumuza başarılar dileriz" denildi.

Yarın idmana çıkacak

Maccabi Haifa Kulübü ise transferi "Maccabi Haifa ile Başakşehir arasında transfer konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmiş, yarın da takımla ilk antrenmanına çıkacaktır" ifadeleriyle açıkladı.

Satın alma opsiyonu var

Öte yandan Skorer'in ulaştığı bilgiye göre sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atan futbolcunun kontratında satın alma opsiyonu da bulunuyor.

Tarihteki ilk Türk

25 yaşındaki Kerim Frei İsrail kulübünde bir ilki de gerçekleştirdi. Kerim, İsrail'de Maccabi Haifa'nın tarihindeki ilk Türk futbolcu oldu.

Skorer.com Kerim Frei transferini böyle duyurmuştu

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