Mehdi Benatia, 30 milyon euro'ya Bayern Münih'te

İtalya'nın Roma takımının Faslı oyuncusu Mehdi Benatia, 30 milyon Euro'ya Almanya'nın Bayern Münih takımına transfer oldu.

Münih'te yayınlanan Abendzeitung gazetesinin internet sayfasında yer alan habere göre, Mehdi Benati Çarşamba günü Münih'te sağlık kontrolünden geçirilecek. Gazete, İtalyan televizyon kanalı Sky İtalia ve Gazette dello Sport'a dayanarak Roma ve Bayern Münih kulüpleri arasında anlaşmanın sağlandığını belirtti. Bayern Münih yönetimi ise anlaşmayı henüz resmen doğrulamadı.

Bayern Münih, 5 yıllığına anlaştığı Mehdi için Roma kulübüne 26 milyon Euro transfer ücreti ve 4 milyon Euro bonus ödeyecek.

31 kez Fas Milli Takımı'nda yer alan 27 yaşındaki Mehdi, Bayern Münih'te Javi Martinez'in sakatlanması sonrası, teknik direktör Pep Guardiola tarafından savunmada ana adam olarak planlanmıştı. Roma'da antrenmanları bırakan Mehdi'nin takımdaki yerini Yunan oyuncu Kostas Manolas'ın dolduracağı bildirildi.