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HaberlerKonyaspor Haberleri Mehdi Bourabia Sassulo'da!
17.07.2018 - 11:26 |

Mehdi Bourabia Sassulo'da!

Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon 550 bin Euro'ya kadrosunda kattığı Mehdi Bourabia'nın 2 milyon 250 bin Euro'ya Sassulo’ya transfer olduğunu açıkladı.

Mehdi Bourabia Sassulo'da!
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Atiker Konyaspor geçtiğimiz sezon 550 bin Euro'ya kadrosunda kattığı Mehdi Bourabia'nın 2 milyon 250 bin Euro'ya Sassulo’ya transfer olduğunu açıkladı.

İşte Konyaspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama:

Futbolcumuz Mehdi Bourabia’nın İtalya Seri A takımlarından Sassuolo’da oynamak istediğini yönetim kurulumuza bildirmesi üzerine yapılan görüşmeler neticesinde, oyuncumuz ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesih etmiş bulunmaktayız.

Oyuncumuzun Sassulo’ya transferi 2.250 Milyon Euro karşılığında gerçekleşmiştir. Mehdi Bourabia’ya Atiker Konyaspor’umuza hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz.

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