Mehmet Akif Üstündağ: ‘Voleybol kurumsal marka’

Markalar ve spor dünyasının bir araya geldiği, “Brand&Sport Summit 2020” (Marka ve Spor Zirvesi) İstanbul’da başladı. Zirvenin ilk oturumuna, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, federasyonun sponsorlarından AXA Sigorta’nın Üst Yöneticisi Yavuz Ölken ile bu yıl CEV 19 Yaş Altı Genç Kızlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda altın madalya kazanan ay-yıldızlı takımın oyuncularından Çağla Salih ve İpar Özay Kurt katıldı.



Mehmet Akif Üstündağ, TVF ile AXA Sigorta arasındaki sponsorluk ve iş birliği ilişkilerinin ele alındığı oturumda maddiyatı ikinci planda tuttuklarını söyledi. Üstündağ, “Önce samimi, şeffaf, paylaşımcı olalım, voleybolun değerlerini paylaşalım istedik. ‘Voleybolun geleceği için yürüdüğümüz yolda nerede ve ne zaman yanımızda olursunuz?’ diye sorduk. Kendileri de bize, ‘Sonsuz yanınızda oluruz. Bize ne zaman ihtiyacınız varsa o zaman sizin yanınızdayız’ dediler. Geldiğimiz noktada kurumsal anlamda voleybol bir marka. Sponsorların, yürüdüğümüz yolda katkısı çok büyük” diye konuştu.

TVF Spor Lisesi’yle ilgili de bilgi veren Üstündağ, “Spor liseleri arasında bir numarayız. Veliler çocuklarının hem iyi voleybolcu olmasını hem de iyi eğitim almasını talep ediyor. Biz de ikisini bir arada sağlamaya çalışıyoruz. 365 öğrencimiz var. 202 öğrencimiz yatılı okuyor. Öğrencilerimizin bütün ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bu organizasyon sadece TVF’nin çatısı altında var. Gençlik ve Spor Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu okulun ihtiyaçlarını karşılamamızda bize çok destek oluyorlar” ifadelerini kullandı.

Tokyo mesajı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, kadın ve erkek milli takımlarıyla Avrupa şampiyonalarına katılmak istediklerini söyledi. Kovid-19 nedeniyle gelecek yıla ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatları’na katılmak istediklerini aktaran Yıldırım, “Zor bir yol bizi bekliyor. Elemelerde 6 takım var ve 1 takım olimpiyatlara gidecek. Ev sahibi Kanada, Yunanistan, Çin, Uruguay ve Çekya var. Özellikle ev sahibi Kanada’nın çok ciddi bir kadrosu var. Biz de kendimize, oyuncularımıza, teknik ve idari kadroya güveniyoruz. Önemli bir rüyayı gerçekleştirmeye çalışacağız” dedi.