Mehmet Altıparmak: "Futbol oynamaya gelmemiş bir Göztepe vardı"

Süper Lig'de Göztepe ile 0-0 berabere kalan Kasımpaşa'da teknik direktör Mehmet Altıparmak açıklamalarda bulundu

"Futbol oynamaya gelmemiş bir Göztepe vardı. Marka değeri diyoruz, Türk futbolu diyoruz. Kötü oynarız ama böyle yürümeyelim. Benim takımım bunu yapsa, beni de eleştirsinler. Biz yatmayacağız ve bunu da herkese göstereceğiz."

"GOLÜMÜZ HEBA EDİLDİ"

Hodzicin maçın başında attığı golde çizin VAR çizgisinin enteresan olduğunu belirten Altıparmak, Maçın başından beri üretmeye çalıştık. İlk 15 dakikasında attığımız gol ve Hodzic ile kaçırdığımız yüzde yüz pozisyonumuz var. Aytaça yapılan penaltı var. İptal olan golde çizilen VAR çizgisi çok enteresan. Bana göre golümüz heba edildi. Rakibin gol yemedikçe direnci arttı. Direnci artınca daha fazla kişiyle defans yaptılar. Çok fazla pozisyon üretmediler. Son dakikaya kadar hep üreten, gol arayan takımdık. Ama bir türlü golü bulamadık. Golü bulsaydık maç daha farklı olurdu dedi.

"OYUNUMUZU GELİŞTİREREK DEVAM EDECEĞİZ"

Oyunlarını geliştirerek devam edeceklerini söyleyen Mehmet Altıparmak sözlerini şöyle noktaldı:

İzleyenler de çok zevk almamıştır. Bugün bir şeyler yapmaya çalıştık. Futbolun güzelliklerini yansıtmaya çalıştık. Gol olmayınca bunu başaramıyorsunuz. Topun oyunda kalma süresi 49 dakika gibi bir süre. Bu standartların çok çok altında. Bu da maçın nasıl oynandığını net bir şekilde gösteriyor. Mücadele eden tüm oyuncularımı kutluyorum. Bugün olmadı, oyunumuzu geliştirerek devam edeceğiz. Yakaladığımız pozisyonları bir dahaki maçta gole çevireceğiz.

Göztepe vs Denizlispor Maçının Perde Arkası