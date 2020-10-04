Mehmet AltÄ±parmak: "Galatasaray'Ä±n bir tane dÄ±ÅŸÄ±nda net pozisyonu yok"

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, SÃ¼per Lig'in 4. haftasÄ±nda 1-0 kazandÄ±klarÄ± Galatasaray maÃ§Ä±nda hak ederek bir galibiyet aldÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Recep Tayyip ErdoÄŸan StadÄ±'nda oynanan maÃ§Ä±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulunan tecrÃ¼beli teknik adam, "Hem oyun hem de skor anlamÄ±nda hak ettiÄŸimiz bir galibiyeti aldÄ±k. BÃ¼tÃ¼n ekibime teÅŸekkÃ¼r ediyorum. OyuncularÄ±mÄ± alÄ±nlarÄ±ndan Ã¶pÃ¼yorum." diye konuÅŸtu.Â

Ä°lk yarÄ±da birÃ§ok gol pozisyonuna girdiklerini aktaran AltÄ±parmak, "Bu hafta Galatasaray'Ä±n defanstan topla Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±na Ã§ok Ã§alÄ±ÅŸtÄ±k. Ã–n tarafta yapacaÄŸÄ±mÄ±z baskÄ±yla ve kazandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z toplara Ã§ok pozisyon yakalayacaÄŸÄ±mÄ±zÄ± biliyorduk. MaÃ§Ä±n ilk yarÄ±sÄ±nda 5-6 tane net pozisyon kaÃ§Ä±rdÄ±k. Bir tane gol attÄ±k. MaÃ§Ä± ilk yarÄ±da da Ã§Ã¶zebilirdik. Galatasaray'Ä±n bir tane dÄ±ÅŸÄ±nda net pozisyonu yok. Oyunu istediÄŸimiz ÅŸekle getirdik. Son paslarda ve vuruÅŸlarda biraz daha dikkatli olsaydÄ±k daha farklÄ± olabilirdik ama Ã¶nemli olan kazanmaktÄ±. Milli takÄ±m arasÄ±na kazanarak girmek istiyorduk. Yeni gelen oyuncularÄ±mÄ±zÄ±n adaptasyonu ve sakat olan futbolcularÄ±mÄ±zÄ±n dÃ¼zelmesi iÃ§in milli takÄ±m arasÄ± bizi rahatlatacaktÄ±." ifadelerini kullandÄ±.Â

Mehmet AltÄ±parmak, transferi gÃ¼n iÃ§inde tamamlanan ve ayaÄŸÄ±nÄ±n tozuyla ilk 11'de maÃ§a baÅŸlayan Armin Hodzic ile ilgili, "Uzun sÃ¼redir istediÄŸimiz bir oyuncuydu. TakÄ±mÄ±nÄ±n Avrupa kupasÄ± maÃ§Ä± vardÄ±. PerÅŸembe gÃ¼nÃ¼ elendiler. Ondan sonra iÅŸlemler hÄ±zlandÄ±. KasÄ±mpaÅŸa, mÃ¼thiÅŸ bir aile. DÃ¼n geldi, bugÃ¼n oynadÄ±. Bu ailenin iÃ§ine giren herkes Ã§ok Ã§abuk adaptasyon saÄŸlÄ±yor ve buranÄ±n bir parÃ§asÄ± oluyor. Hodzic'e adaptasyon sÃ¼recinde yardÄ±mcÄ± olan bÃ¼tÃ¼n oyuncularÄ±ma teÅŸekkÃ¼r ediyorum." ÅŸeklinde gÃ¶rÃ¼ÅŸ belirtti.Â

Milli takÄ±m arasÄ±nÄ±n kendileri iÃ§in iyi olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran AltÄ±parmak, "Milli takÄ±m arasÄ±ndan sonra istediklerini daha iyi yapan, daha iyi uygulayan bir takÄ±m olmak istiyoruz. Bu sezon Ã¼st sÄ±ralarÄ± isteyen bir KasÄ±mpaÅŸa var. Bu hedefi gerÃ§ekleÅŸtiren bir takÄ±m olacaÄŸÄ±z." diyerek sÃ¶zlerini tamamladÄ±.