Mehmet Altıparmak: "Hatay’a bir borcum vardı”

ERKAN AYRAÇ - RÖPORTAJ

Hatayspor’a Süper Lig yolunda önce Alanyaspor, ardından da Gaziantep FK ile taş koyan Mehmet Altıparmak, sonunda bu mutluluğu yine kendisi şehire yaşattı. Tarif edilemez bir sevinç yaşadığını belirten tecrübeli teknik adam, “Buraya geldiğimde üzdüğüm insanları sevindirmem gerekiyordu. Hatay’a bir borcum vardı” ifadelerini kullandı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu derinden etkiledi. Birçok takım salgın nedeniyle 3 ile 4 ay arası futbola ara verilmesinin şanssızlığını yaşadı.Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs futbolu derinden etkiledi. Birçok takım salgın nedeniyle 3 ile 4 ay arası futbola ara verilmesinin şanssızlığını yaşadı.Önce Erzurum BŞB, ardından Gaziantep FK, son olarak da Hatayspor... Son üç sezon, üç takım ve Süper Lig bileti... Bu büyük başarıya imza atan kişi kim mi? Mehmet Altıparmak. Önce Alanyaspor, ardından da Gaziantep FK ile bordo-beyazlıların Süper Lig rüyasına taş koyan tecrübeli teknik adam, bu büyük başarıyı Hatay’a kendisi yaşattı. 22. haftada takımın başına geçen Altıparmak, yaşanan zorlu süreci ve şampiyonluk hikayesini MİLLİYET’e anlattı.

Hocam öncelikle duygularınızı alalım...

Tabii ki böyle büyük bir şehiri tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkarmak tarif edilemez bir mutluluk. Gerçekten bu başarımız anlatılacak bir şey değil. Bu bir ekip işi. Ben de bu ekibin bir ferdi olarak çok farklı bir gurur yaşıyorum. Tabii ki iş şampiyon olmakla da bitmiyor. Bunun devamını getirmeliyiz. İnşallah bu şampiyonluklar kalıcı olur. Herkesin Hatay’ı gelip görmesi lazım gerçekten. Herkes Hatay’ı savaşla anıyordu son dönemde. Ama artık Süper Lig’deki takımını anlatacaklar.

Hatayspor’u lider olarak aldınız. 11 maçta takımı ayakta tutmak zor muydu?

Çok zor zamanlar yaşadık. Ben geldiğimde liderdik. Fakat fark üçe inmişti. Daha kötüsü, takım moral bir çöküşün içindeydi, konsantrasyon düşüktü. Zaten 34 haftanın hepsinde iyi oynayacak bir takım yok. Biz kötü bir grafiğe denk geldik. Buna rağmen 11 maçlık sürecte oyuncularla inanılmaz bir bağ oluşturduk. Çok önemli final maçları oynadık. Futbolcularım da müthiş bir performans gösterdi ve şampiyonluk geldi.n Geçen sezon hayallerini yıktığınız takıma bu sezon hayat verdiniz...Geçen sezon Gaziantep FK’nın hocasıydım. O şehrin halkına söz vermiştim. Bunu tuttum. Bu sene de buraya geldiğimizde Hatay halkına sözümüz vardı. Aslında Hatay halkı iki kere finalde takıldı. Bu iki rakibin hocası da bendim. Önce Alanyaspor ile, ardından da Gaziantep FK ile Hatay’ı finalde yenerek Süper Lig’e çıkmıştık. Buraya geldiğimde üzdüğüm insanları sevindirmem gerekiyordu. Hatay’a bir borcum vardı. Onlara bu şampiyonluğu hediye etmenin gururu bir başka.

Son üç senede çalıştırdığınız takımları Süper Lig’e çıkararak bir ilki başardınız. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Türkiye’de ilk olmak çok önemli. Bir rekorun sahibiyim. Gerçekten çok zor bir şey. Bunun için de gurur duyuyorum. Önce Erzurum Büyükşehir Belediye’yi, ardından Gaziantep FK’yı, son olarak da Hatayspor’u Süper Lig’e çıkardım. Bu üç takımın içinde en çok bekleyen Hatay oldu. 53 yıllık tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecekler. Aslında bu sadece benim başarım değil. Büyük bir ekibim var. Hepimizin başarısı. Bize inananların başarısı bu. Ben bunu yaptım. İnşallah daha iyisini yaparlar. Bizim yaptığımız iş gerçekten çok zor. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak önemliydi. Bunu da başardık.

Tabii ki başarınızı kutlamak en büyük hakkınız, ama gelecek sezon nasıl bir Hatayspor izleyeceğiz?

Asansör takım olayına ben inanmıyorum. İyi bir planlama yapılırsa her takım başarılı olabilir. Önce son hafta maçımızı oynayacağız. Ardından şampiyonluk sevincini yaşayacağız. Daha sonra da yönetim ile oturup bir planlama yapacağız. Bütçemiz dahilinde en iyi kadroyu kurup Hatayspor’a yeni başarılar kazandıracağız.

‘Hava şartları çok zorladı’

Pandemi arası her takımı etkiledi. Siz bu krizi nasıl yönettiniz?

Biz programlarla haftanın üç gününü aktif geçirdik. Antrenmanların meyvelerini aldık. Diğer üç günde de oyuncularımın çalışmasını sağladık. Neticesinde takım toplandığında oyuncularım sıfır gelmediler. Bu kötü süreci en iyi geçiren takımlardan biri olduk. Ayrıca verilen ara ligin bu tarihlerde oynanmasına neden oldu. Gerçekten hava şartları her takımı çok zorladı. Bu havalarda maç oynaması çok zor. Adana’da yürümenin bile zor olduğu yerde oyuncularım sahada mücadele ettiler ve kazandılar.

‘Hoca değil ağabey kardeşiz’

Oyuncular gerçekten size çok büyük saygı duyuyorlar. Onlarla bu bağı nasıl kurdunuz?

Tabii ki takımdaki bazı oyuncularla çalışmıştık. Fakat bir takımla hızlı bir bağ kurmak çok önemli. Bizim farkımız bu. Oyuncularla ben teknik direktörlükten ziyade abi kardeş gibiyimdir. Onların ailesi bizim de ailemiz. Bu bağı böyle kuruyoruz. Oyuncularıma gereken şartları sunmak için her şeyi yaparım. Onlardan bunun karşılığını sahada vermelerini istiyoruz. Hatay’a ilk geldiğimde şampiyonluğa inanmıştım, oyuncuları da buna inandırdım. Oyuncularımız da bizim arkamızdan geldi.

‘Keçiörengücü kırılma maçıydı’

- Son haftalarda goller son dakikalarda geldi. O heyecanınızı anlatabilir misiniz bize?

Golün dakikası olmaz. Özellikle bu sezon pandemi süreci Türkiye’yi çok etkiledi. Maçları da pandeminden önce ve sonra olmak üzere ikiye ayırmamız gerekiyor. Evde ne kadar çalışırsanız çalışın 2,5 ayda tam olarak konsantrasyonu yakalayamıyorduk. Buna rağmen ligin sonunu en iyi oynayan takımlardan biriyiz. Geriden geldiğimiz maçlar oldu, çok iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar da oldu. Bana göre her şampiyonluğun, her başarının bir kırılma maçı vardır. Bizim için de bu Keçiörengücü maçıydı. Son dakikada Soner’in golüyle kazandık ve zirveyi bırakmayacağımız gösterdik. Soner’in golü şampiyonluk habercisiydi. Adana’ya giderken halkımıza şampiyon döneceğiz diye söz verdik. Bu sözümüzü de tuttuk.

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