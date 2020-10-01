Mehmet AltÄ±parmak: "Hedefimiz Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak"

KasÄ±mpaÅŸa Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet AltÄ±parmak, SÃ¼per Lig'de Galatasaray ile yapacaklarÄ± maÃ§tan galibiyetle ayrÄ±lmak istediklerini sÃ¶yledi.Â

Ligin 4. haftasÄ±nda 4 Ekim Pazar gÃ¼nÃ¼ Galatasaray'Ä± konuk edecek KasÄ±mpaÅŸa, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Kemerburgaz Tesisleri'ndeki antrenmandan Ã¶nce basÄ±n mensuplarÄ±na aÃ§Ä±klamalarda bulunan teknik direktÃ¶r Mehmet AltÄ±parmak, Ã¶nemli bir maÃ§a Ã§Ä±kacaklarÄ±nÄ± belirtti.Â

Ligin ilk iki haftasÄ±nda pozitif bir futbol oynadÄ±klarÄ±nÄ± dile getiren AltÄ±parmak, "GeÃ§en hafta Hatayspor maÃ§Ä±nda mÃ¼cadele eden bir takÄ±ma karÅŸÄ± oynadÄ±k. MaÄŸlubiyeti de hak etmedik ama her ÅŸey geÃ§miÅŸte kaldÄ±. Biz artÄ±k tamamen Galatasaray maÃ§Ä±na odaklandÄ±k. Bizim iÃ§in diÄŸer maÃ§lardan bir farkÄ± yok, tek amacÄ±mÄ±z galip gelmek. Bunun iÃ§in de sahada Ã¶ncelikle iyi futbol oynamak istiyoruz. Ã–nemli olan dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerimizi sahaya yansÄ±tmak." ifadelerini kullandÄ±.

Â TakÄ±ma yeni katÄ±lan oyuncularla iyi bir uyum yakaladÄ±klarÄ±nÄ± aktaran AltÄ±parmak, milli maÃ§ arasÄ±na moralli girmek istediklerini kaydetti.Â

Transfer Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± hakkÄ±nda bilgi veren AltÄ±parmak, "Bizim istediÄŸimiz oyuncular alÄ±ndÄ±. BirkaÃ§ oyuncuyla alakalÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerimiz var, neticelendiÄŸi zaman gÃ¶receÄŸiz. Onlar olmasa da ÅŸu an iyi bir takÄ±mÄ±mÄ±z var zaten. Sakat oyuncular ve yeni gelenler hepsi bir araya geldikten sonra inÅŸallah daha iyi bir takÄ±m olacaÄŸÄ±z. Ä°stediklerimizi sahaya daha iyi yansÄ±tacaÄŸÄ±z." ÅŸeklide konuÅŸtu.Â

Fode Koita'nÄ±n durumu hakkÄ±nda da deÄŸerlendirmelerde bulunan AltÄ±parmak, oyuncuyla ilgili transfer spekÃ¼lasyonlarÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Bu sene hedefimiz Avrupa kupalarÄ±na katÄ±lmak, KasÄ±mpaÅŸa'ya kupa kazandÄ±rmak. Bu hedefler doÄŸrultusunda Koita da bizim iÃ§in Ã¶nemli oyunculardan biri. Dizinde bir sakatlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±, ondan dolayÄ± bizimle birlikte olamadÄ±. Tedavi sÃ¼recinde antrenmanlara katÄ±lamamasÄ± herkesin baÅŸka ÅŸeyler sÃ¶ylemesine neden oldu. Bu haftadan itibaren bizimle antrenmanlara baÅŸladÄ±. Onunla alakalÄ± bir sorun yok, artÄ±k bundan sonra bizimle." ifadelerini kullandÄ±.