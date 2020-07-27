Mehmet Altıparmak'ın Hatayspor'dan ayrılış nedeni ortaya çıktı!

TFF 1. Lig'de şampiyon olup adını Süper Lig'e yazdıran Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak ile yollar ayrılmıştı. Mehmet Altıparmak'ın ayrılık nedeni ortaya çıktı...

Hatayspor yönetimi, Mehmet Altıparmak ile transferler konusunda anlaşma sağlayamadı. Alınan bilgiye göre, Hatayspor yönetimi Mehmet Altıparmak'a "Transferleri biz gerçekleştireceğiz. Transferler konusunda tek yetkili biz olacağız." dedi. Altıparmak ise bu teklifi kabul etmedi ve ayrılık gerçekleşti.

Hatayspor'un gündeminde Igor Tudor, Daum, Prosinecki, Skibbe ve Bayram Bektaş yer alırken güney ekibi Karagümrükspor'dan ayrılan Ömer Erdoğan'la da görüşme halinde.

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