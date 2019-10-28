Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, iyi yolda olduklarÄ±nÄ± ve rakiplerin Ã§ekindiÄŸi bir takÄ±m haline geldiklerini bildirdi.Â

BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, gÃ¶reve yaklaÅŸÄ±k 45 gÃ¼n Ã¶nce geldiklerini hatÄ±rlatarak, ne kadar Ã¶nemli bir gÃ¶revi devraldÄ±klarÄ±nÄ±n bilinciyle hareket ettiklerini belirtti.Â

Geride kalan sÃ¼reÃ§te Gaziantep'i en iyi ÅŸekilde temsil etmenin Ã§abasÄ±nÄ± verdiklerini anlatan BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, "Gaziantep ÅŸehri iÃ§in, takÄ±m iÃ§in neler yapabiliriz gayesiyle Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz ve bu projelerin kÄ±sa vadeli olmasÄ±nÄ± istemiyoruz. Her alanda olduÄŸu gibi en bÃ¼yÃ¼k amacÄ±mÄ±z sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir baÅŸarÄ±yÄ± yakalamaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.Â

Rumen teknik direktÃ¶r Marius Sumudica'nÄ±n sÃ¶zleÅŸmesinin 2021 yÄ±lÄ±na kadar uzatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± anÄ±msatan BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, ÅŸÃ¶yle devam etti:Â

"GÃ¶reve geldiÄŸimizde hocamÄ±z takÄ±mÄ±n baÅŸÄ±ndaydÄ±. Kendisiyle ilgili kariyerinde Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± takÄ±mlardaki puan ortalamalarÄ±na ve gÃ¶sterdiÄŸi performansÄ± hepimiz biliyoruz. Åžu ana kadar ligde dokuz haftayÄ± geride bÄ±raktÄ±k ve ÅŸanssÄ±zlÄ±klar yaÅŸamamÄ±za raÄŸmen 12 puan toplamayÄ± baÅŸardÄ±k. SÃ¼per Lig'e yeni Ã§Ä±kmÄ±ÅŸ, kadrosu tamamen yenilenmiÅŸ bir takÄ±m olarak sadece FenerbahÃ§e, BaÅŸakÅŸehir ve Trabzonspor maÃ§larÄ±nda maÄŸlubiyet aldÄ±k. Ligin baÅŸÄ±nda hakkÄ±mÄ±zda yapÄ±lan olumsuz yorumlarÄ± kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde kaldÄ±rmayÄ± baÅŸardÄ±k ve artÄ±k rakiplerin Ã§ekindiÄŸi bir takÄ±m olduk. Bunda hocamÄ±zÄ±n da emeÄŸini gÃ¶rmezden gelmek bana gÃ¶re haksÄ±zlÄ±k olacaktÄ±r. Kendisinin ve ekibinin Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± yakinen takip ediyoruz, futbolcularla olan iletiÅŸimi gÃ¶rÃ¼yoruz. TÃ¼m bu neticeler Ã§erÃ§evesinde kendisiyle karÅŸÄ±lÄ±klÄ± anlaÅŸtÄ±k ve sÃ¶zleÅŸmemizi uzattÄ±k. Bu karardan kendisi kadar bizler de mutluluk duyduk. UmarÄ±m baÅŸarÄ±larla dolu, uzun sÃ¼reli ve istikrarlÄ± bir Ã§alÄ±ÅŸma olacaktÄ±r."

Gaziantep Futbol KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet BÃ¼yÃ¼kekÅŸi, son haftalarda Ã¼st Ã¼ste ÅŸanssÄ±z puan kayÄ±plarÄ± yaÅŸadÄ±klarÄ±na dikkati Ã§ekerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"TakÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n Aytemiz Alanyaspor karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±ndaki azmi, hÄ±rsÄ± ve son dakikalarda bulduÄŸu gol bizleri sevindirdi. Belki uzatma anlarÄ±nda o golÃ¼ de bulamayacaktÄ±k ancak o kadar eksiÄŸe raÄŸmen verilen bu mÃ¼cadele bizleri yine de memnun edecekti. SonuÃ§lar ve puan durumundaki sÄ±ralamayÄ± her zaman ikinci plana bÄ±rakacaÄŸÄ±z. Ã–nemli olan takÄ±mÄ±mÄ±zÄ±n iÃ§indeki hava ve ortamÄ±n saÄŸlanmasÄ±. Bunu baÅŸarabildikten sonra zaten baÅŸarÄ± kendiliÄŸinden gelecektir."

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