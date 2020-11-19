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19.11.2020 - 14:50 |

Mehmet Büyükekşi'den Sumudica açıklaması

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, Lig Radyo’da Nazım Türknas ve Volkan Yılmaz’ın sunduğu ÜÇLEME Programına çok dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Mehmet Büyükekşi'den Sumudica açıklaması
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İşte Büyükekşi'nin yaptığı açıklamalar;

'Futbolcu sözleşmelerinde farklılık getirdik!'
10 futbolcu ile sözleşme imzaladık ama farklılıklar getirdik. Ligin sonunda ilk 5’te bitirme veya Avrupa Kupalarına katılma veya Türkiye Kupasının kazanılması halinde çok yüklü bir extra bonus kazanacaklar ve her futbolcu oynadığı dakika çerçevesinde bu bonusu alacak.

'Gaziantep şehri Manchester’den daha sosyal!'
Yabancı futbolcuların Gaziantep’e gelirken çeşitli endişeleri oluyor. Daha önce THY Yönetim Kurulu’nda görev almam sebebiyle çok defa gittiğim için şunu diyebilirim; Gaziantep şehri Manchester’den çok daha sosyal, çok modern, çok daha endüstrisi gelişmiş ve çok daha turistiktir. Yeni yabancı oyuncularımız Mirallas, Dicko ve Felipe buraya tatil yapmaya değil, kendilerini tekrar kanıtlamaya ve başarılı olmaya geldiklerini belirttiler.

'Sumudica Hocamız ile ben, birbirimizi dengeliyoruz!'
Süper Lig’de yabancı hocaya sahipseniz, maçlara 1-0 yenik başlıyor gibisiniz. Ayrıca Smudica Hocamızın karakterinden gelen farklılıkları bulunmakta. Hiçbir zaman maçı kulübede oturup seyretmez, devamlı ayaktadır ve adeta maçı kendisi oynuyor gibi yaşıyor. Aşırı heyecanlı yapısıyla bazen istenmeyen şeyler olabiliyor, söz münakaşasına giriyor. Hakemlerde bazen haklı olabiliyor, bazende önyargılı bir şekilde haksız olarak cezalandırabiliyorlar. Hocamızla bu farklılıkları her zaman konuşuyoruz.

 Mehmet Büyükekşiden Sumudica açıklaması

 

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