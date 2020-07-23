Mehmet Demirkol, F.Bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı

Ünlü yorumcusu ve yazarı Mehmet Demirkol, yayıncı kuruluş ekranlarında yer alan beIN Manşet programında gündeme dair önemli açıklamalar yaptı.

ALMANYA'YI ZENGİN ETMEYELİM

Fransa'dan ve İtalya'dan bizim ligimizden oyuncular alınıyor. Yüksek potansiyelli oldukları için alınıyorlar. Türk takımlarının oyuncuları uluslararası seviyeye çıkarması lazım. Bielefeld etrafını zangin etmeyelim, organizasyonu yapalım sonra korkulacak bir şey kalmaz, ne yabancı kuralı ne başka bir şey...

TAKİBAT YETMEZ

"Lyon, herhangi bir kulüp değil. Ligue 1, TFF 1. Lig'den transfer yapıyor. Bu planlamayı yapabilmek için takibatı da yapmak lazım. Takibat da yetmez, son dokunuşları yapmak lazım."

ORGANİZASYONUMUZ YOK

Scout konusunda çok organizasyon yok ama çok yetenekli arkadaşlarımız var. Biz daha bunun üzerine kurmadık işi dünyada çoğunlukla öyle ama. Çok enseyi karartmamak lazım, çabuk uyum sağlayabiliriz.

BÜYÜK TAKIMLARA SATMAYI DÜŞÜNÜYORDUR

Napoli, Cengiz'e büyük paralar veriyorsa Manchester City gibi takımlara satarım diye düşünüyordur. Başakşehir'in yaptığı kontratı tebrik etmek lazım. Cengiz, Napoli'ye transfer olursa bir yüzde 20 daha alıyor transfer ücreti üzerinden.

EROL BULUT OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Fenerbahçe'de, Okan Buruk'a camianın tepkisi ne olur bilmiyorum. Bence büyük tepki olmaz. Fenerbahçe'nin teknik direktörü 1-1.5 ay önceden belli gibiydi. Ali Koç'un açıklamalarından Erol Bulut'la çoktan anlaşıldı gibi anlaşılıyor ama bu fikir değişmez demek değil.

AVCI FENERBAHÇE'YE GELİRDİ

Geçen sene Abdullah Avcı, şampiyon olsaydı bence Fenerbahçe'ye gelecekti. Net bir bilgim yok ama o dönem bilgi kırıntılarından bunu anladım. Okan Buruk'ta da böyle olabilir mi? Elbette olabilir ama izlenime göre Erol Bulut gibi görünüyor.

FENERBAHÇE VE MESUT OLMAZ

Fenerbahçe'nin Mesut Özil'e ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin de Mesut'un da kendine getirecek bir oraganizasyona ihtiyacı var. Daha oturmuş bir organizasyon Mesut Özil'e yarar. Bana doğru bir birliktelik olur gibi gelmiyor.

TRABZON YABANCI HOCA GETİRMEZ

"Trabzonspor'un, yabancı teknik direktörle çalışacağını zannetmiyorum. Şota Arveladze, yabancı sayılmaz. Yabancı bir teknik direktörün, Ahmet Ağaoğlu yönetimiyle kolay uyum sağlayabileceğini düşünmüyorum. Trabzon medyasının, camiasının, seyircinin ve şehrin ne diyeceği de önemli. Zor tercihler bunlar. Hiç beklenmedik bir ismin çıkabileceğini düşünüyorum"

ISKA DA YAPTILAR

"Başakşehir'in ıska transferleri de oldu. Arda Turan'ı, Barcelona'dan alıp hiç kullanamamazlık da söz konusu."

BAŞKA SEVİYEYE ÇIKTI

"Hakan Çalhanoğlu, pandemi sonrasında ve Ibrahimovic'le yan yana gelince başka seviyeye çıktı."

BİR SÜRE DAHA KALMALI

İrfan Can Kahveci'den ayrılık mesajı hakkında Mehmet Demirkol: "En azından Türkiye'de bir süre daha vakit geçirmesini makul buluyorum. Kendi özelliklerine uygun bir tercih yapmalı. İspanya veya Fransa, geçiş dönemi için uygun duraklar olabilir."