Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Mehmet Ekici, Almanya'ya gitti!
11.07.2020 - 12:33 | | Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul DHA

Son dakika | Mehmet Ekici, Almanya'ya gitti!

Yönetim kalmasını istiyor ama orta saha oyuncusu pek niyetli değil. Mehmet Ekici Fenerbahçe ile sözleşme yenilemek istemiyor.

Son dakika | Mehmet Ekici, Almanya'ya gitti!
ABONE OL

Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan ve tedavisini Almanya'ya giderek sürdürmesine izin verilen Mehmet Ekici sarı-lacivertli kulübe geri dönmeyi düşünmüyor.

2017-18 sezonunda Fenerbahçe'ye gelen tecrübeli oyuncu Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için kadro dışı kalmıştı. Altı ay top oynamadıktan sonra sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Ekici, daha sonra üst üste sakatlıklar yaşadı. Bir ara kadro dışı da bırakılan Mehmet Ekici bu tatsız sürece rağmen çalışmalarını sürdürdü ve affedilerek yine formayı terletmeye çalıştı. Mehmet Ekici bu sezon Fenerbahçe'de 9 maçta görev aldı ve 2 asist yaptı.

Son dakika | Mehmet Ekici, Almanyaya gitti

Son sakatlığının ardından kalan maçlarda oynayamayacağı anlaşılan milli oyuncunun tedavisi için Almanya'ya gitmesine izin verildi.

YÖNETİM İYİLEŞTİKTEN SONRA DÖNMESİNİ BEKLİYOR 

Sarı-Lacivertli yönetim Mehmet Ekici ile bir görüşme yaparak; "Almanya'ya giderek tedavini ol, iyileş, tatilini de yap ve tekrar buraya gel. Seninle devam etmek istiyoruz" dese de tecrübeli isim buna pek sıcak bakmıyor. Serbest kalan oyuncu yeni sezon için henüz plan yapmazken gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak. Fenerbahçe'nin kendisine nasıl bir teklif vereceği de henüz belli değil. Ekici ise yıllık ücretlerin düşeceğinin farkında ama sürekli oynayabileceği bir takıma imza atmak istediği de gelen haberler arasında. Edinilen bilgilere göre Başakşehir, Kasımpaşa ve Galatasaray'ın milli futbolcu için nabız yokladıkları ve lig biter bitmez görüşme planladıkları belirtildi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika transfer haberler - Fenerbahçe kabul etmedi, Galatasaray anlaşma sağladı!

 

 

Paige Spiranac'tan günün vuruşu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Mehmet Ekici, Almanya'ya gitti!
    Son dakika | Mehmet Ekici, Almanya'ya gitti!
  2. Son dakika | İngiltere'nin efsane oyuncusu Jack Charlton hayatını kaybetti
    Son dakika | İngiltere'nin efsane oyuncusu Jack Charlton hayatını kaybetti
  3. Kayserisporlu Eray: Beşiktaş benimle ilgilenince çok mutlu oldum
    Kayserisporlu Eray: Beşiktaş benimle ilgilenince çok mutlu oldum
  4. Mert Günok varsa sorun yok
    Mert Günok varsa sorun yok
  5. Süper Lig'de "Antalya derbisi" heyecanı
    Süper Lig'de "Antalya derbisi" heyecanı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Lung Beşiktaş'la el sıkıştı...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri | Lung Beşiktaş'la el sıkıştı...

İpek Soylu sağ el bileğinden ameliyat edildi

İpek Soylu sağ el bileğinden ameliyat edildi

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın Sivasspor'u konuk edecek

MotoGP'nin ertelenen ABD ayağı iptal edildi

MotoGP'nin ertelenen ABD ayağı iptal edildi

Sıradaki Haber