Mehmet Ekici’den 900 bin euro damping!

Demir Grup Sivasspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının peşinde olduğu Mehmet Ekici Fenerbahçe'de kalmak istiyor.

Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin euro'ya imza atabileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atabildi.

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