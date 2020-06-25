25.06.2020 - 13:30 | | Takvim
Mehmet Ekici’den 900 bin euro damping!
Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'un radarında yer alan Mehmet Ekici, Fenerbahçe'de kalmak için yıllık ücretinden 900 bin euroluk indirimi kabul ettiği öğrenildi.
Demir Grup Sivasspor başta olmak üzere birçok Süper Lig takımının peşinde olduğu Mehmet Ekici Fenerbahçe'de kalmak istiyor.
Yıllık yaklaşık 1 milyon 700 bin euro kazanan tecrübeli futbolcunun 800 bin euro'ya imza atabileceği öğrenildi. 30 yaşındaki futbolcu bu sezon Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda forma giydiği toplam 12 maçta 2 gol atabildi.
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