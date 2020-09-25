Mehmet Kaya â€˜24 saatâ€™ yarÄ±ÅŸacakâ€¦

019 NÃ¼rburgring Endurans Serisi SP8 T kategorisini ÅŸampiyon olarak tamamlayan Kaya, oldukÃ§a uzun Almanyaâ€™nÄ±n efsanevi Nordschleife Pistiâ€™nde koÅŸulacak yarÄ±ÅŸta kategorisinde birinciliÄŸi hedefliyor. 26 EylÃ¼l Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 16.30â€™da baÅŸlayacak yarÄ±ÅŸ Pazar gÃ¼nÃ¼ aynÄ± saatte sona erecek. 24 saatlik zorlu, dayanÄ±klÄ±lÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda EAE Group sponsorluÄŸunda Black Falcon Team adÄ±na Mercedes AMG GT4 ile SP8 T kategorisinde mÃ¼cadele edecek Mustafa Mehmet Kayaâ€™nÄ±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± EstonyalÄ± Tristan Viidas, Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger olacakâ€¦