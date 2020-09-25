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25.09.2020 - 13:49 |

Mehmet Kaya â€˜24 saatâ€™ yarÄ±ÅŸacakâ€¦

TÃ¼rkiyeâ€™yi yurt dÄ±ÅŸÄ±nda baÅŸarÄ±yla temsil eden pilot Mustafa Mehmet Kaya, 50â€™incisi hafta sonu dÃ¼zenlenecek â€˜ADAC NÃ¼rburgring 24 Saat DayanÄ±klÄ±lÄ±k YarÄ±ÅŸÄ± iÃ§in yarÄ±n Almanyaâ€™da piste Ã§Ä±kÄ±yor.Â

Mehmet Kaya â€˜24 saatâ€™ yarÄ±ÅŸacakâ€¦
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019 NÃ¼rburgring Endurans Serisi SP8 T kategorisini ÅŸampiyon olarak tamamlayan Kaya, oldukÃ§a uzun Almanyaâ€™nÄ±n efsanevi Nordschleife Pistiâ€™nde koÅŸulacak yarÄ±ÅŸta kategorisinde birinciliÄŸi hedefliyor. 26 EylÃ¼l Cumartesi gÃ¼nÃ¼ saat 16.30â€™da baÅŸlayacak yarÄ±ÅŸ Pazar gÃ¼nÃ¼ aynÄ± saatte sona erecek. 24 saatlik zorlu, dayanÄ±klÄ±lÄ±k yarÄ±ÅŸÄ±nda EAE Group sponsorluÄŸunda Black Falcon Team adÄ±na Mercedes AMG GT4 ile SP8 T kategorisinde mÃ¼cadele edecek Mustafa Mehmet Kayaâ€™nÄ±n takÄ±m arkadaÅŸlarÄ± EstonyalÄ± Tristan Viidas, Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger olacakâ€¦

Mehmet Kaya â€˜24 saatâ€™ yarÄ±ÅŸacakâ€¦

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