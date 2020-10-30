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30.10.2020 - 07:00 |

Mehmet Kaya, adım adım şampiyonluğa

Otomobil sporcusu Mehmet Kaya, bu sezon mücadele ettiği Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde Mercedes AMG GT4 ile şampiyonluk hedefine adım adım ilerliyor

Mehmet Kaya, adım adım şampiyonluğa
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Türkiye’yi yurt dışında başarıyla temsil eden otomobil sporcusu Mehmet Kaya, bu sezon mücadele ettiği Nürburgring Dayanıklılık Serisi’nde Mercedes AMG GT4 ile şampiyonluk hedefine adım adım ilerliyor. Türkiye ulusal şampiyonalarına katılarak tecrübe kazanan ardından da yarışmaya Avrupa’da devam eden Kaya 2017 yılında 24 Saat Nürburgring yarışını Porsche ile kazanmıştı. 15’in üzerinde dayanıklılık yarışı kazanan Kaya bu sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 2021’de Amerika ve Dubai’de mücadele etmek istiyor.

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