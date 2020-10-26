Mehmet Kazan golfte başarıdan başarıya koşuyor

Engelliler Golf Milli Takımı oyuncusu Mehmet Kazan başarılarına bir yenisini daha ekledi. Kazan, İstanbul Airport Golf Cup’ta ilk sırayı aldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ağaç ve Peyzaj A.Ş. Genel Müdürü Ali Sukas bünyelerinde çalışan Kazan’ın kaldırdığı kupaların kendilerini gururlandırdığını söyledi. Sukas, “Engelli bir golfçü olarak engelsiz oyuncuların katıldığı turnuvalarda birinci olması onun azimini gösteriyor. Bundan sonra da kendisine destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Milli golçü de bu desteğin başarılarında önemli rolü olduğunu söyledi.