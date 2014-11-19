Mehmet Özdilek, Ali Adnan'la görüştü!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Mehmet Özdilek yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, yeşil-mavili futbolcular koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Yaklaşık bir saat süren idman, kondisyon ağırlıklı çalışma ile tamamlandı.

Karadeniz ekibinde sakatlığı bulunan ve Ankara'da tedavisi devam eden Murat Duruer çalışmada yer almazken, milli takımdan dönen Ali Adnan bir süre Mehmet Özdilek'le görüştükten sonra salonda çalıştı.

Milli takım kadrolarına çağrılan Filip Holosko, Kweuke ve Viera'nın yarın, Oboabona'nın ise Cumas günü takıma katılacağın kaydedildi.

Çaykur Rizespor, İstanbul Başakşehir maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.