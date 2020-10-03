Mehmet Ã–zdilek: KazanmayÄ± Ã§ok istedik ama..

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Mehmet Ã–zdilek, istekli bir mÃ¼cadele ortaya koymalarÄ±na raÄŸmen maÃ§Ä± kazanamadÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Ã–zdilek, Ã‡aykur Rizespor ile 0-0 berabere kaldÄ±klarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, maÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar birÃ§ok pozisyon yakaladÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.Â

OyuncularÄ±n kazanma arzusuyla sahada olduklarÄ±nÄ± dile getiren Ã–zdilek, "OyuncularÄ±mÄ± coÅŸkulu futbol oynadÄ±klarÄ± iÃ§in tebrik ediyorum. Ã–zellikle ilk devre rakip, orta sahayÄ± geÃ§emedi. MaÃ§Ä± kazanmayÄ± Ã§ok istedik, Ã§ok pozisyona girdik ama olmadÄ±." dedi.Â

Ã–zdilek, son vuruÅŸlarÄ±n iyi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± bu yÃ¼zen golÃ¼ bulamadÄ±klarÄ±nÄ± ifade ederek, "Futbolda bazen sÄ±kÄ±ÅŸan oyunlarda ÅŸut atmak Ã§ok Ã¶nemlidir ki bugÃ¼n bunun Ã§ok denedik. GÃ¶khan'Ä±n kurtardÄ±klarÄ± oldu biz de son vuruÅŸlarda yanlÄ±ÅŸ tercihler nedeniyle golÃ¼ bulamadÄ±k. Topa sahip olduÄŸumuz ve coÅŸkulu oynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z dÃ¶nemde zaman zaman geride alanlar bÄ±rakabilirsiniz. Biz bunu maÃ§Ä±n baÅŸÄ±ndan sonuna kadar sadece bir kere yaptÄ±k. Remy ile bedelini belki de Ã§ok aÄŸÄ±r Ã¶deyebilirdik." diye konuÅŸtu.Â

GeÃ§en 4 hafta boyunca futbolcularÄ±n Ã¶nemli bir uyum saÄŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Ã–zdilek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Son 4 haftada her hafta Ã¼zerine koyan saha duruÅŸu iÅŸtahÄ± olan bir takÄ±mÄ±m var. Bu ligde her puan Ã§ok kÄ±ymetli. Biz bunu Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä±nda Ã§ok istememize raÄŸmen bedelini maÄŸlubiyetle Ã¶demiÅŸtik. DolayÄ±sÄ±yla bu hataya dÃ¼ÅŸmek istemedik ve kazanmak adÄ±na her ÅŸeyi yaptÄ±k ama neticesinde berabere bitti. OyuncularÄ±mÄ± tebrik ediyorum."

Stjepan Tomas: "Bu rakÄ±mda bir puan almak iyi oldu"Â

Ã‡aykur Rizespor Teknik DirektÃ¶rÃ¼ Stjepan Tomas da zor bir deplasman maÃ§Ä± olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Burada oynamak Ã§ok zor. RakÄ±m ve havadan dolayÄ± Erzurumspor deplasmanÄ± zor. Bizi ilk devre baya etkiledi ama ikinci devre oyundan memnunum top bizde kaldÄ± kontrol bizdeydi. 2-3 tane net pozisyon kaÃ§Ä±rdÄ±k. Son dakikada alabilirdik. GeÃ§en hafta Alanyaspor karÅŸÄ±sÄ±nda da yÃ¼zde yÃ¼z net pozisyon vardÄ± ama inÅŸallah toparlayacaÄŸÄ±z. Yeni transferler gelecek, milli takÄ±m arasÄ± iyi oldu. Bu rakÄ±mda bir puan almak iyi oldu."