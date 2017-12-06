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06.12.2017 - 23:31 | | AA

Mehmet Özdilek: "Tek düşüncemiz kazanmak olacak"

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Yarınki maçta tek düşüncemiz kazanmak olacak. Bunun için her yönüyle hazırız." dedi.

Mehmet Özdilek: "Tek düşüncemiz kazanmak olacak"
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e konuk olacak Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, "Yarınki maçta tek düşüncemiz kazanmak olacak. Bunun için her yönüyle hazırız." dedi.

Özdilek, karşılaşmanın oynanacağı Afonso Henriques Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Vitoria Guimaraes karşısında galibiyet almalarının tek başına yeterli olmayacağını belirten Özdilek, "Bunun yanında Olympique Marsilya-Salzburg maçından gelecek netice de en az buradaki sonuç kadar önemli. Evimizde oynadığımız Marsilya maçının 1-1 bitmesi, elimizdeki avantajı rakip takıma geçirdi. Galibiyet ümidimizi sürdürecek, beraberlik bizi grubun direkt dışına atacaktır." diye konuştu.

Özdilek, Konyaspor olarak geçen yıl Avrupa'da edindikleri tecrübenin üzerine bu sene biraz daha koymayı başardıklarını kaydetti.

İyi ve zorlu bir rakibe karşı mücadele edeceklerini aktaran Özdilek, "Tabii ki rakibin güçlü yanlarını biliyoruz. Buna göre önlemlerimizi aldık. Kendi oyun anlayışımızı yarın sahada uygulamaya çalışacağız. Yarınki maçta tek düşüncemiz kazanmak olacak. Bunun için her yönüyle hazırız." ifadelerini kullandı.



Serkan Kırıntılı: "Umarım kazanan taraf biz oluruz"
Yeşil-beyazlı kaleci Serkan Kırıntılı ise bir önceki UEFA Avrupa Ligi maçında uzatma dakikalarında yedikleri golden dolayı avantajlarını Olympique Marsilya'ya verdiklerini söyledi.

32 yaşındaki deneyimli kaleci, "Yarın sahaya çıkıp, galip gelip Salzburg takımının da Marsilya ile oynayacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Futbolda her şey var. Sonuç ne olursa olsun çıkıp elimizden geleni yapacağız. İzleyenlere keyifli bir oyun sergilemek istiyoruz. Umarım kazanan taraf biz oluruz." diye konuştu.

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