Mehmet Özdilek'ten Eto'o açıklaması!

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Evkur Yeni Malayaspor'a 1-0 yenilen Atiker Konyaspor'un teknik direktörü Mehmet Özdilek, çok üzgün olduklarını ancak sonuna kadar mücadele etmek zorunda olduklarını söyledi.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Özdilek, yakaladıkları pozisyonları gole çeviremediklerini belirtti.



Rakiplerinin iyi savunma yaptığını anlatan Özdilek, "Gol atamamız dirençlerini artırdı. Berabere bitirebiliriz diye düşünürken çok acayip bir gol yedik. Kolay değil bu psikolojide oynamak. İyi futbolcular bu tür psikolojisi zor anlarda oyun performanslarını öne çıkarmalılar." dedi.



Atiker Konyaspor'a geldiği günden beri ilk defa kendi sahasında üretken olmayan bir oyun sergilediklerini anlatan Özdilek, şöyle devam etti: "Ayaklarımızın çok gitmediği bir oyun oynadık. Çok üzüldük tabii ki. Ligin tamamlanmasına 10 hafta var. Konyaspor'un bu zor durumdan çıkacak gücü var. Futbolun doğasında bu tür günler olacak. Önemli olan birlik olabilmek. Bence Konyaspor'u ayağa kaldıracak olan ana tema burasıdır. Takımın daha iyi yerlere gelebilmesi için birlik halinde olunması gerekiyor. Kaybettiğimiz için üzgünüz ama kafayı öne eğmeye gerek yok. Konyaspor mücadeleye devam etmek zorunda."

Bir gazetecinin "Eto'o'yu neden 63. dakikada erkenden oyundan çıkardınız?" sorusuna "Biraz daha kanatlardan oynamak istedik. Bunu Fofana, Orkan Çınar ve daha sonra Volkan Şen ile denemeye çalıştık. Ama maalesef bu etkinliği sağlayamadık. Eto'o'nun takım içerisindeki oyunsal anlamdaki etkinliği tabii ki çok önemli. Fiziksel olarak zorlu bir süreçten geliyor." şeklinde cevap verdi.