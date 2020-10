Mehmet Özdilek'ten hakem tepkisi!

BB Erzurumspor, cuma günü Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Mehmet Özdilek, antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Karagümrük maçını geçen hafta kaybedilen maçın telafisi olarak gördüklerini ifade eden Mehmet Özdilek, “Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim sahada yapacaklarımız daha önemli. Çalıştığımız her şeyi sahada uygulayarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz” diye konuştu.



“Alt ligden çıkan iki takımın mücadelesi olacak”

Galatasaray maçını kaybetme nedenlerini kamuoyunun yeterince yorumladığını Mehmet Özdilek, “Cuma günü bu haftanın ilk maçını oynayan takım biz olacağız. Geçen sene bir alt ligden çıkan iki takımın mücadelesi olacak. Artık yavaş yavaş her takımın oturmaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Hala birçok takımın eksikleri var buna biz de dahiliz. Geçen hafta kendi evimizde Galatasaray takımına kaybettik. Kaybederken de nasıl kaybettiğimizle ilgili kamuoyu yeterince açıklama yaptı. Ben tekrar yorumlamak istemiyorum. Kendi açımızdan baktığımız zaman İstanbul’da rakibimize karşı kazanabilmek adına ne yapmamız gerekiyorsa yapacağız” dedi.



“Bu maç geçen hafta kaybettiğimiz maçın telafisi olacak”

Fatih Karagümrükspor mücadelesini telafi maçı olarak gördüklerini söyleyen Özdilek, “Yine eksiklerimiz var. Oltan, Ömer, Kaan ve Novikovas’ın aramızda olmayacağını bir daha söyleyeyim. Umut ediyorum ki bugünkü antrenmanda bu sayı yükselmez. Dolayısıyla bu maçı geçen hafta kaybettiğimiz maçın telafisi olarak görüyoruz. Rakibin kim olduğu önemli değil, bizim sahada yapacaklarımız daha önemli. Çalıştığımız her şeyi sahada uygulayarak 3 puanla şehrimize dönmek istiyoruz” şeklinde konuştu.



“Tüm oyuncularımın takıma geri dönmesi çok önemli”

Tüm takımın üst düzey oynamak zorunda olduğunu da kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, “Şu anki süreçte bu tür eksiklikler sadece bizde yok, her takımda var. 26 kişilik bir takımımız var. Sadece Novikovas değil tüm eksikler bizim için önemli. Önümüzdeki iki maçın ardından milli ara var. Bu süreçte umarım hepsi aramıza geri döner. Daha sonra ise maç yoğunlukları çok artacak. Bu nedenle tüm oyuncularımızın geri dönmesi bizim için önemli. Amacımız bu süreci kısa sürede atlatarak bu arkadaşlarımızı tekrar takımın içine dahil etmek. Sakatlıktan çıkıyorlar ama tekrar ritmi yakalamak, kondisyon kazanmak kolay olmuyor. Sadece Novikovas üzerinden değerlendirmek çok gerçekçi olmaz. Tüm takım üst düzey oynamak zorunda çünkü onların işi bu. Onun yerine oynayan arkadaşımız da elinden gelenin en iyisini yaparak başarılı olmak zorunda ki forma rekabetinde etkili olsun” açıklamalarında bulundu.



“Adam gibi kazanalım, adam gibi kaybedelim”

Oynadıkları maçlarda futboldan çok hakem kararlarının konuşulduğunu vurgulayan Özdilek, “Çok kısa bir periyot, 6 haftada 5 maç oynadık. 5 haftanın her müsabakasında fazla konuşulan bir Erzurumspor var. Hakemleri hep söylüyorum, fazla yorumlamak istemiyorum ama herkesin ortak noktada buluştuğu bir yerde o kararı farklı bir yönde veriyorsa bunun da bir açıklaması olmalıdır. Bunu maçtan sonra da söyledim. Hatalar olabilir insanlar için ama bu tür hatalar hem takımların hem de taraftarların canını yakıyor. Oynadığımız Ankaragücü maçı, Sivas maçı ve en son Galatasaray maçı yani oynadığımız 5 maçın 3’ünde hakem kararları oynanan maçlardan daha çok konuşuldu. Umuyorum ki bundan sonraki süreçte daha fazla dikkatli olurlar. Oynanan oyun sonucunda bir şeylerin kazanılması ya da kaybedilmesi değerli. Hakem hataları bunların önüne geçiyorsa çok gerçekçi bir mücadele olmuyor. Lehimize de olsa aleyhimize de olsa insanların emeklerine yazık oluyor. Galatasaray maçından sonra da söyledim. Kazanıyorsak adam gibi kazanalım, kaybediyorsak da adam gibi kaybedelim. Yani oyunla kazanıp oyunla kaybetmek bence çok daha fazla önemlidir” ifadelerini kullandı.