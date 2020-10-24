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HaberlerBüyükşehir Belediye Erzurumspor Haberleri Mehmet Özdilek'ten hakem tepkisi! "Babel %100..."
24.10.2020 - 21:25 |

Mehmet Özdilek'ten hakem tepkisi! "Babel %100..."

Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek konuştu

Mehmet Özdilek'ten hakem tepkisi! "Babel %100..."
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Süper Lig'de Galatasaray'a 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek konuştu

"Ritmi bulamadık, oyuna müdahil olamadık. Galatasaray'ı tebrik ederim, hak ettiği bir üç puan buldu."  

"Beklediğimizin çok altında bir Erzurumspor vardı. Bahaneye sığınmak istemiyorum ama 20-21 gündür maç oynamadık, kaybımız oldu bu."

"Yediğimiz ilk golü hadi Arda hoca görmedi, VAR'da da Suat hoca var. O nasıl görmüyor? Babel'in yaptığı %100 faul."

"Galatasaray üstünlük kurduğunu ikinci yarıda hissettirdi. Çok hata yaptık. Genel olarak beklentinin altındaydık. Kötü oynamaya bahane sunmuyorum ama 0-0 devam etse belki penaltıyla biz öne geçeceğiz."

Mehmet Özdilekten hakem tepkisi Babel %100...

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