Mehmet Sepil: MaÃ§ sahada oynansÄ±n, maÃ§ sahada bitsin

SÃ¼per Lig ekiplerinden GÃ¶ztepe'nin kulÃ¼p baÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, "Bizim iÃ§in Ã¶nemli olan maÃ§ sahada oynansÄ±n, maÃ§ sahada bitsin." dedi.Â

Sepil, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Karadeniz BÃ¶lgesi'nde yaÅŸanan hava ÅŸartlarÄ± nedeniyle TFF 1. Lig'de Giresunspor maÃ§Ä±nÄ±n yarÄ±m kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ertelendiÄŸini hatÄ±rlattÄ±.

YarÄ±nki rakipleri Ã‡aykur Rizespor'un uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n da iptal olduÄŸunu belirten Sepil, "Bu durumda yapacak bir ÅŸey yok. Rize'ye en yakÄ±n havalimanÄ± Samsun'da ve 5 saatlik mesafe var. KÃ¶tÃ¼ oldu bizim iÃ§in. Bu maÃ§Ä± yarÄ±n oynayamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z iÃ§in sÄ±kÄ±ÅŸÄ±k bir tarihte oynayacaÄŸÄ±z. TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu bÃ¶yle bir karar verdi, federasyonun kararÄ±nÄ± saygÄ±yla karÅŸÄ±lamamÄ±z gerekiyor." dedi.

Sepil, lige istedikleri gibi baÅŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± ancak son mÃ¼sabakalarda iyi bir hava yakaladÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Yeni stadÄ±mÄ±zda ikinci maÃ§Ä±mÄ±z olacaktÄ±. TÃ¼rkiye'de bugÃ¼nlerde Ã§ok ÅŸey tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Biz GÃ¶ztepe olarak Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±na da bÃ¶yle baktÄ±k, hep beraber sahaya Ã§Ä±kalÄ±m, mÃ¼mkÃ¼n olan en eÅŸit koÅŸullarda iki takÄ±m da oynasÄ±n. Bizim iÃ§in Ã¶nemli olan maÃ§ sahada oynansÄ±n, maÃ§ sahada bitsin. Ã‡aykur Rizespor maÃ§Ä±nÄ± oynayamamak bizim iÃ§in her tÃ¼rlÃ¼ dezavantaj ama Ã¶nemli deÄŸil, ileride oynarÄ±z, yolumuza devam edeceÄŸiz."

GÃ¶ztepe'nin yeni stadÄ±