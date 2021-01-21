Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGöztepe Haberleri Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük
21.01.2021 - 12:40 | | İZMİR (AA)

Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük

Süper Lig ekiplerinden Göztepe'nin kulüp başkanı Mehmet Sepil, yeni göreve gelen teknik direktör Ünal Karaman'la düşüncelerinde bir fark olmadığını gördüklerini söyledi.

Mehmet Sepil: Ünal Karaman'la düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük
ABONE OL

Sepil, Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, yeni teknik direktörleri Ünal Karaman'ın hem oyunculuğunda hem de teknik direktörlüğünde geldiği noktaya tırnaklarını kazıyarak ulaştığını kaydetti.  Ünal Karaman'la İttifak Holding Konyaspor maçından önce görüşmeye başladıklarını aktaran Sepil, "Üç gün boyunca uzun saatler görüştük. Hocamızın düşüncelerini, bizim düşüncelerimizi, kısa ve uzun vadeli planlamalarda ne yapabileceğimizi konuştuk. Düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük." diye konuştu.

Sepil, Karaman'ın sadece çalıştığı takımlarda değil, tüm Türkiye'de iz bıraktığını dile getirdi.   Ara transfer döneminde bir oyuncu daha kadrolarına katmayı planladıklarını belirten Sepil, şunları ifade etti:

"Türk futbolunda yeni bir olay çıktı, transfer limiti olarak tanımlanan şeyle iki yıldır tanıştık. Bunun amacı şuydu, nefsine hakim olamayan takımlara nefsine hakim olmayı öğretmek. Uygulamaya baktığımızda acaba hangi takımlar zorluk içinde yaşıyor. Bence şu an istediği sonucu alamadı bu iş. Bir sürü itirazlarda bulunuyoruz federasyona. Göztepe'ye tanınan limitler içerisinde elimizden gelen transferleri yapmaya çalışacağız. Birileri gidecek, birileri gelecek ki biz o limitin içinde kalabilelim. Guilherme ile yollarımız ayrıldı, bizim için talihsiz bir transferdi, istemediğimiz şekilde gelişti. Kendisi Çin'e gidecek. Mossoro ile görüşülüyor, onunla da kısa süre içinde yollar ayrılmış olacak. Gassama ile görüşüyoruz."

Sepil, ihtiyaca göre yeni transferler de yapabileceklerini kaydetti.  İttifak Holding Konyaspor ve Gençlerbirliği maçlarından elde ettikleri 6 puanın kendilerine nefes aldırdığını aktaran Sepil, bu süreçte emeği geçen altyapı hocalarına teşekkür etti.

Sepil, bu sene hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de yoğun maç programı nedeniyle zor bir sezon geçtiğini belirterek, "Benim beklentim bu seneyi kazasız belasız atlatıp, inşallah gelecek senenin yapılanmasını yapmak. Realist olmamız gerekiyor. Bu sene futboldan ziyade yarı sirk durumu var." ifadelerini kullandı.

Mehmet Sepil: Ünal Karamanla düşüncelerimizde bir fark olmadığını gördük

Guardiola: Şampiyonluk adayı gibi oynuyoruz
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
    İşte Ahmed Kutucu'nun yeni takımı
  2. Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi
    Ersun Yanal istifadan vazgeçirildi
  3. Halil'in babası transferi açıkladı! 'Anlaştık'
    Halil'in babası transferi açıkladı! 'Anlaştık'
  4. Mehmet Sepil'den Ünal Karaman açıklaması
    Mehmet Sepil'den Ünal Karaman açıklaması
  5. Akhisarspor Buca'dan Serkan'ı aldı
    Akhisarspor Buca'dan Serkan'ı aldı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süleyman Hurma: Fenerbahçe dünyanın en iyi 10 numarasını getirdi

Süleyman Hurma: Fenerbahçe dünyanın en iyi 10 numarasını getirdi

Denizlispor'da moraller dip yaptı

Denizlispor'da moraller dip yaptı

Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

Akhisarspor'da Özbey'den transfer açıklaması

Ankaraspor'dan 3 transfer daha

Ankaraspor'dan 3 transfer daha

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet