Mehmet Sepil'den haziran vurgusu!

KulÃ¼pler BirliÄŸi VakfÄ± ve GÃ¶ztepe KulÃ¼bÃ¼ BaÅŸkanÄ± Mehmet Sepil, herkesin futbolu Ã¶zlediÄŸini ve inÅŸallah beklenildiÄŸi gibi liglerin haziran ayÄ±nda baÅŸlamasÄ±nÄ± umduÄŸunu sÃ¶yledi.Â

Sepil, telekonferansla gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Nihat Ã–zdemir'in liglerin baÅŸlangÄ±Ã§ tarihini 12-13-14 Haziran olarak aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu tarihi sÃ¶ylerken de Ã§ok dikkatli konuÅŸtuÄŸunu aktardÄ±.Â

Yeni tip koronavirÃ¼s salgÄ±nÄ±yla mÃ¼cadelenin sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve normalleÅŸme sÃ¼recinin baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sepil, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:Â

"Futbolun da baÅŸlamasÄ± bunun bir parÃ§asÄ± olacak. Bu sÃ¼reÃ§te Ã¶ncelik insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ± olacak, bundan kimse Ã¶dÃ¼n vermez. Ã–nÃ¼mÃ¼zde 36-37 gÃ¼n var. Bu sÃ¼reÃ§te yaÅŸayacaklarÄ±mÄ±zla ilgili soru iÅŸaretlerinin 37 gÃ¼n iÃ§inde cevap bulabileceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Bizim ligimizin baÅŸlama tarihi Avrupa liglerinden Ã§ok sonra. Ã–rneÄŸin Almanya Ligi neredeyse 1 ay Ã¶nce baÅŸlayacak. Biz salgÄ±nla mÃ¼cadele konusunda Ã§ok ciddi bir sÄ±nav verdik. Futbolu herkes Ã¶zledi, inÅŸallah beklenildiÄŸi gibi haziran ayÄ±nda baÅŸlarÄ±z."Â

Sepil, TFF'nin aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± tarihe saygÄ± gÃ¶stermek gerektiÄŸini belirterek, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:Â

"TFF BaÅŸkanÄ±'mÄ±z da varsayÄ±mlarda bir deÄŸiÅŸiklik olursa bu tarihin gÃ¶zden geÃ§irilebileceÄŸini sÃ¶yledi. Bu tarihi vermek kolay bir iÅŸ deÄŸil. Bu tarih verilirken birÃ§ok veri deÄŸerlendirilmiÅŸtir. Ã–nÃ¼mÃ¼ze dinamik bir sÃ¼reÃ§ var. Herkes yeni normal bir sÃ¼rece geÃ§iÅŸ yapacak. Herkesin sabÄ±rlÄ± olmasÄ± ve sÃ¼reci sabÄ±rlÄ± bir ÅŸekilde yÃ¶netmesi gerekiyor. Dikkatli geÃ§irmemiz gereken bir dÃ¶nemdeyiz."Â

KoronavirÃ¼s salgÄ±nÄ± boyunca kulÃ¼plerin zarara uÄŸrayacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden Sepil, "ArtÄ±k tarihler netleÅŸtikÃ§e neler yapÄ±lacaÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±kacak. Her kulÃ¼bÃ¼n hesabÄ± ayrÄ±dÄ±r. OyuncularÄ±yla teknik direktÃ¶rleriyle bir uzlaÅŸmaya gideceklerdir. Ã–nÃ¼mÃ¼zde zor bir sÃ¼reÃ§ var, gelecek sezon bile seyircili veya seyircisiz oynayacaÄŸÄ±mÄ±z belli deÄŸil." diye konuÅŸtu.Â

Mehmet Sepil, bu sÃ¼reÃ§te futbolcularÄ±n olasÄ± Ã§ekincelerini gerekli mercilere hemen ileteceklerini, bu endiÅŸelerin giderilmesi iÃ§in gerekli cevaplarÄ± bekleyeceklerini sÃ¶zlerine ekledi.

GÃ¶ztepe'in Ä°htiÅŸamlÄ± GÃ¼rsel Aksel Stadyumu