Mehmet Topal tarih yazmaya devam ediyor

Bugüne kadar 99 Avrupa maçına çıkan başarılı oyuncu 63 Avrupa Ligi, 26 Şampiyonlar Ligi, 9 UEFA Kupası, 1 de UEFA ön eleme maçı oynadı. PSG maçı ile birlikte dalya diyen Mehmet Topal futbol tarihine adını altın harflerle yazdırmış oldu. Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları ile Avrupa kupalarında boy gösteren ve 100’ler kulübüne giren 34 yaşındaki tecrübeli isim daha önce de başarılması çok güç ilklere imza atmıştı.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’de şampiyonluk kazanarak aynı ligde 3 farklı takımla şampiyon olan ilk Türk futbolcu olarak bu sene tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi’nde de bir rekor kırmıştı.

Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, geçen hafta Medipol Başakşehir’in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler olan 2000, 2010 ve 2020’li yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde maça çıkan ilk Türk futbolcu olmuştu.

Başakşehir'in Avrupa İlkleri