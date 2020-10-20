20.10.2020 - 21:12 |
Mehmet Topal'dan Şampiyonlar Ligi rekoru
Başakşehir'in başarılı orta saha futbolcusu Mehmet Topal, bu akşam Leipzig karşısında tarihe geçmeye hazırlanıyor.
Geçen sezon Medipol Başakşehir forması altında şampiyon olan Mehmet Topal, böylece lig tarihinde 3 farklı kulübün formasıyla şampiyonluğa ulaşan ilk oyuncu olmuştu. Mehmet Topal, bu akşam Leipzig önünde süre alırsa; hem 2000’lerde, hem 2010’larda hem de 2020’lerde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını da alacak
Mehmet Topal, 2006-07 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 maça çıkarken 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Valencia ile 8 grup maçına çıkmıştı.