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20.10.2020 - 21:12 |

Mehmet Topal'dan Şampiyonlar Ligi rekoru

Başakşehir'in başarılı orta saha futbolcusu Mehmet Topal, bu akşam Leipzig karşısında tarihe geçmeye hazırlanıyor.

Mehmet Topal'dan Şampiyonlar Ligi rekoru
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Geçen sezon Medipol Başakşehir forması altında şampiyon olan Mehmet Topal, böylece lig tarihinde 3 farklı kulübün formasıyla şampiyonluğa ulaşan ilk oyuncu olmuştu. Mehmet Topal, bu akşam Leipzig önünde süre alırsa; hem 2000’lerde, hem 2010’larda hem de 2020’lerde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk Türk futbolcu unvanını da alacak

Mehmet Topal, 2006-07 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 maça çıkarken 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Valencia ile 8 grup maçına çıkmıştı.

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Mehmet Topaldan Şampiyonlar Ligi rekoru

 

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