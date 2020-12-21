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21.12.2020 - 15:05 | | İSTANBUL (AA) -

Mehmet Topuz'un dolandırıldığı iddiası! 2 kişi serbest bırakıldı

İstanbul'daki evini satmak için vekalet aldıkları Topuz'u 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Topuz'un dolandırıldığı iddiası! 2 kişi serbest bırakıldı
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Eski futbolcu Mehmet Topuz'u, 2 milyon 350 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, Topuz'un İstanbul'daki evini satmak için vekalet verdiği arkadaşı R. A. ve kuzeni O. A. tarafından 2 milyon 350 bin lira dolandırıldığı iddiasıyla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, haklarında gözaltı kararı bulunan ve söz konusu evi sattıktan sonra parayı, Topuz'a teslim etmedikleri ileri sürülen 2 şüpheliyi yakaladı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne getirilen şüpheliler, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden ifadeleri alınan zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Mehmet Topuzun dolandırıldığı iddiası 2 kişi serbest bırakıldı

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