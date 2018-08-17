Mehmet Yiğiner: "3-4 transfer daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz"

Yiğiner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 19 Ağustos Pazar günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Aytemiz Alanyaspor karşılaşması bizim için önemli. İnşallah güzel bir futbolla üç puanı alırız." ifadelerini kullandı.

Takımı geç kurduklarını anlatan Yiğiner, şöyle konuştu:

"Aytemiz Alanyaspor maçıyla puanlar almanın zamanı geldi diye düşünüyorum. İnşallah puanlarla döneriz. Bana göre geçen zaman bizim lehimize işliyor. Birçok futbolcumuz kamplara katılamadı. Dolayısıyla ilerleyen zamanda bu açıklar kapanacaktır."

Galatasaray maçında takımın çok da kötü olmadığını dile getiren Yiğiner, "Yetenekli futbolcularımız var ama bireysel hatalardan kaybettik. Futbol hata oyunu. Hatalar insanoğlu için. Bu hatalardan ders çıkarmak ve tekrarlamamak gerekir. Galatasaray karşısında pozisyon da bulduk, öne de geçtik ama bireysel hatalardan maçı kaybettik." değerlendirmesini yaptı.

Kadro güçlendirilecek

Mehmet Yiğiner, transfer çalışmalarına devam ettiklerini ve kadroyu güçlendirmek istediklerini belirtti.

Eksikleri tamamlamak istediklerini vurgulayan Yiğiner, "Yeni transferleri takıma kazandırabilirsek bana göre eksik nokta kalmaz. Lig uzun bir maraton. Kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Sezon içinde cezalar ve sakatlıklar olabilir. 3-4 transfer daha yapıp kadroyu güçlendireceğiz." diyerek sözlerini tamamladı.