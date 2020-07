Mehmet Yiğiner: "Ankaragücü'nün yarınları çok daha aydınlık olacak"

Mehmet Yiğiner, yaptığı açıklamada, hafta sonu Yenikent Stadı'nda oynadıkları Antalyaspor müsabakasını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını vurguladı.

"Karşılaşmanın stajyer hakemi 90 dakika boyunca tüm takdir haklarını rakipten yana kullanarak, maçın sonucuna etki eden üç kritik hataya sebebiyet veren bir yönetim göstermiştir." ifadesini kullanan Yiğiner, şöyle devam etti:

"Stajyer hakemin acemice kararlarına rağmen maçı bırakmayan ve sahada futbolun gerekliliklerini yerine getiren teknik heyet ve futbolcularımı, ortaya koydukları mücadeleden ötürü kutluyorum. Bu maç geride kaldı. Hafta sonu deplasmanda dost ve kardeş kulübümüz Bursaspor ile karşılaşacağız. Dostluk ve kardeşliği tüm dünyaya örnek olan Türk futbolunun iki güzide kulübünün karşı karşıya geleceği müsabakanın, seyir zevki yüksek, görsel bir şölen havasında geçeceğine inanıyor, karşılaşmadan puan ya da puanlarla ayrılacağımızı ümit ediyorum."

"Her hata, bir sonrakinin virüsü olur"

Hakem hatalarının tekrarlanmaması ve minimize edilmesi için gerekli incelemelerin yapılıp, tedbirlerin alınmasını isteyen Yiğiner, "Ders alınmazsa, her hata bir sonraki hatanın virüsü olur." uyarasında bulundu.

Ankara'da inşaatı devam eden Eryaman Stadı'nın tamamlanmamış olmasına ilişkin Yiğiner, şu ifadeleri kullandı:

"Biz stadı ihaleye veren kurum ya da stadı yapan yüklenici firma değiliz. Bu işi denetleme yetkisi bizde değil. Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere, Eryaman Stadı, Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi. Kulüp olarak gerek şahsım, gerekse yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, stadın bir an önce bitirilmesi için her türlü girişimi yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Biz bu anlamda ilgili kurumlardan daha yetkili değiliz. Bir kez daha belirtmekte yarar görüyorum, stadın bir an önce bitmesi için her türlü girişimi yapıyoruz. Takımımızın antrenman yaptığı Beştepe Tesisleri'ndeki üç sahadan biri tamamen yenilenmekte, diğer iki sahamızda takımımız antrenmanlarına devam etmektedir. Siyasilere yapılan ziyaretlerimizin tek gündemi her zaman MKE Ankaragücü olmuştur. Çünkü sorunların çözüm mercii siyasi makamlardır."

Zor süreçlerden geçerek camia olarak hep birlikte bugünlere gelindiğini vurgulayan Yiğiner, "Türk futbolunun en önemli temel taşlarından biri olan MKE Ankaragücü'müzün bir daha kötü gün görmemesi için samimi bir gayretle çok yoğun mesai harcıyoruz. Kulübü ayakta tutabilmek ve daha iyi yerlere taşımak için hiçbir fedakarlıktan kaçmıyoruz. Göreve gelirken ne söz verdiysek, tek tek yerine getirmenin de huzuru içerisindeyiz. MKE Ankaragücü'nün yarınları çok daha aydınlık olacak. Taraftarlarımız ve camiamız bize güvenmeye devam etsinler, desteklerini esirgemesinler." ifadelerini kullandı.