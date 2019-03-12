Mehmet Yiğiner: Antrenman yapıyor gibiydik

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan başkan Yiğiner, "Bursaspor maçını kazanmayı çok istememize rağmen karşılaşma golsüz sona erdi ancak dostluk kazandı." dedi.

Üç puan için sahaya çıktıklarını anlatan Yiğiner, şöyle konuştu:

"Antalya deplasmanı dönüşü genç kardeşlerimizi kaybetmiş olmamız statta farklı bir hava oluşturdu. Antrenman yapıyor gibiydik. Taraftarlar sessizdi. Dolayısıyla bu ortamdan maç da etkilendi. Psikolojik olarak bizler de etkilendik. İkinci yarı maça biraz hareket geldi. Birçok kulüp taraftarı bu anlamlı maça geldi. Bizleri yalnız bırakmadı. Güzel bir dostluk ortamı vardı. Tüm taraftarları kazandığımıza inanıyorum."

Yiğiner, ligde 17 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MKEK'den beklenti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu süreci Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) desteğiyle aşacaklarına inandığını aktardı.

"Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun logosunu gururla göğsümüzde taşıyoruz." diyen Yiğiner, "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. MKEK en büyük destekçilerimizden. Et ve tırnak gibiyiz. Bu zorlu süreci onların desteğiyle aşacağız. Takımın bu zorlu günleri geride bırakması için hep beraber mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.