Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMke Ankaragücü Haberleri Mehmet Yiğiner: Antrenman yapıyor gibiydik
12.03.2019 - 10:09 | | ANKARA (AA)

Mehmet Yiğiner: Antrenman yapıyor gibiydik

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ile yaptıkları maçta çok istemelerine rağmen 3 puanı alamadıklarını ancak tüm taraftarları kazandıklarına inandığını söyledi.

Mehmet Yiğiner: Antrenman yapıyor gibiydik
ABONE OL

Karşılaşmayla ilgili AA muhabirine değerlendirmede bulunan başkan Yiğiner, "Bursaspor maçını kazanmayı çok istememize rağmen karşılaşma golsüz sona erdi ancak dostluk kazandı." dedi.

Üç puan için sahaya çıktıklarını anlatan Yiğiner, şöyle konuştu:

"Antalya deplasmanı dönüşü genç kardeşlerimizi kaybetmiş olmamız statta farklı bir hava oluşturdu. Antrenman yapıyor gibiydik. Taraftarlar sessizdi. Dolayısıyla bu ortamdan maç da etkilendi. Psikolojik olarak bizler de etkilendik. İkinci yarı maça biraz hareket geldi. Birçok kulüp taraftarı bu anlamlı maça geldi. Bizleri yalnız bırakmadı. Güzel bir dostluk ortamı vardı. Tüm taraftarları kazandığımıza inanıyorum."

Yiğiner, ligde 17 Mart Pazar günü deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak için mücadele edeceğiz. Üç puan alıp düşme hattından uzaklaşmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

MKEK'den beklenti

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini, bu süreci Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun (MKEK) desteğiyle aşacaklarına inandığını aktardı.

"Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun logosunu gururla göğsümüzde taşıyoruz." diyen Yiğiner, "Mali olarak sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. MKEK en büyük destekçilerimizden. Et ve tırnak gibiyiz. Bu zorlu süreci onların desteğiyle aşacağız. Takımın bu zorlu günleri geride bırakması için hep beraber mücadele edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ajax'lı yengeden rommantik tatil paylaşımları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
    Son dakika transfer haberleri | Gökhan Töre Beşiktaş'a dönüyor
  2. Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
    Ersun Yanal'ın son hali görenleri hayrete düşürdü!
  3. Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
    Ozan Kabak'a övgü: Genç, güçlü ve değerli
  4. Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'
    Doç. Dr. Lütfü Savaş, Milliyet'e anlattı: 'Bunu kimse düşünmüyordu'
  5. Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton
    Son dakika haberler - Trabzonspor'a Premier emanetçi: Eddie Newton



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

Son dakika haberler - Beşiktaş'tan Burak’a Lille vizesi

Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

Son dakika haberler - Başakşehir'de Visca hak ettiği yerde!

Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...

Liverpool 8 golün atıldığı maçta Chelsea'yi 5-3 yendi! Şampiyonluk kupasını kaldırdı...

Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj

Yılmaz Vural: Bizim için büyük bir avantaj

Sıradaki Haber