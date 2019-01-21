Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAnkaragücü Haberleri Mehmet Yiğiner'den başkanlığı bırakma şartı! 35 milyon...
21.01.2019 - 11:58 |

Mehmet Yiğiner'den başkanlığı bırakma şartı! 35 milyon...

Ankaragücü resmi siteden yaptığı açıklamayla, kulüp başkanı Mehmet Yiğiner'in 35 milyon lira bağış yapılması halinde başkanlığı bırakacağına dair istifa dilekçesini yönetim kuruluna sunduğu ifade edildi.

Mehmet Yiğiner'den başkanlığı bırakma şartı! 35 milyon...
ABONE OL

Resmi siteden yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz bugün Beştepe Tesislerimizde yapmış olduğu toplantısında gündemdeki konuları değerlendirmiştir.

Yönetim Kurulumuz geçtiğimiz 6 aydan bugüne kadar 100 milyon lirayı aşkın kaynak oluşturup, Kulübümüzün devamlılığı hususunda çalışmalar yapmış, 2019 Ocak ayında ise 6,5 milyon kaynak oluşturup, mevcut futbolcularının alacaklarını ödeyerek takımımızın iskelet kadrosunu korumuştur.

Son dönemlerde gündeme gelen MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanlığı’na aday olma ve 35 milyon lira bağış yapacağını söyleyerek gündem oluşturanlarla ilgili bir değerlendirme yapıldığında ise;

Kulüp Başkanımız Mehmet YİĞİNER, Kulübümüzün önünü açmak ve Ankaragücü’müzün menfaatlerini gözeterek 35 milyon lira bağış yapılması halinde Kulüp Başkanlığını bırakacağına ilişkin istifa dilekçesini Yönetim Kurulumuza sunmuştur.

Kamuoyuna ve camiamıza saygı ile duyurulur."

    Manuel Fernandes'in RPL'de bu sezon attığı goller...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
      La Liga'nın yeni ekiplerinden Cadiz, Alvaro Negredo'yu transfer etti
    2. Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
      Son dakika | Samet Aybaba'dan Hatayspor açıklaması
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
      Lokomotiv Kuban, Dmitry Kulagin ile yollarını ayırdı
    5. Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!
      Son dakika - Dinamo Kiev, Lucescu'yu resmen açıkladı!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Lyon, Fenerbahçeli Gustavo’yu istiyor

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Son dakika | Hatayspor Mehmet Altıparmak ile yollarını ayırdı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Akhisarspor final kapısını araladı

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Fenerbahçe'nin Sadık Çiftpınar'a güveni tam

    Sıradaki Haber