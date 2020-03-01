Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeko Basketbol Ligi Haberleri Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64
01.03.2020 - 22:47 | | AFYONKARAHİSAR (AA)

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 64-62 yendi.

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko zorlandığı maçta Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u 64-62 mağlup etti.

Karşılaşmanın ilk 5 dakikasını Meksa Yatırım Afyon Belediyespor 11-10 önde geçerken, periyodun kalan bölümünde skor üstünlüğünü ele geçiren Fenerbahçe Beko, ilk çeyreği 20-17 üstün tamamladı.

İkinci periyotta iki takımın da top kayıpları dikkati çekti. Çekişmeli geçen çeyrek sonunda soyunma odasına 32-32 eşitlikle gidildi.

Maçın üçüncü periyodunda ev sahibi takım daha iyi bir performans gösterdi. Crawford, Davis JR ve Aldridge'nin sayılarıyla öne geçen Meksa Yatırım Afyon Belediyespor, final çeyreğine 51-44 üstün girdi.

Maçın son periyoduna da ev sahibi takım iyi başladı, dış atıştan bulduğu sayılarla 31. dakikada farkı 10'a çıkardı: 54-44. Daha sonra toparlanan Fenerbahçe Beko, Nunnally ve Williams ile sayılar bularak dengeyi sağladı. Sarı-lacivertliler, son anlarda serbest atışlardan kaydettiği basketlerle 64-62 öne geçti. Ev sahibi ekip son hücumda sayı bulamayınca, Fenerbahçe Beko karşılaşmadan 64-62 galip ayrıldı.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Zafer Yılmaz, Kaan Büyükçil, Serhat Büker

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor: Crawford 14, Davis JR 8, Hrovat 6, Aldridge 17, Zanna 11, Sinan Sağlam, Erdi Gülaslan 2, Mehmet Fırat Alemdaroğlu 4, Doğukan Şanlı

Fenerbahçe Beko: Westermann 6, Melih Mahmutoğlu 9, Williams 15, Thomas 6, Lauvergne 4, Nunnally 14, Berkay Candan, Ali Muhammed 6, Ahmet Düverioğlu 2, Egehan Arna 2

1. Periyot: 17-20, Devre: 32-32, 3. Periyot: 51-44

Meksa Yatırım Afyon Belediyespor-Fenerbahçe Beko: 62-64

 

 

    Yeni Malatyaspor'da Kemal Özdeş dönemi sona erdi
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdı!

    Son dakika | Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'la yollarını ayırdı!

    Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan birlik çağrısı

    Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan birlik çağrısı

    Real Madrid Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Real Madrid Barcelona (El Clasico) maçı ne zaman? Saat kaçta, hangi kanalda?

    Tottenham-Wolverhampton: 2-3

    Tottenham-Wolverhampton: 2-3

    Sıradaki Haber