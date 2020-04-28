Meksika'da sular durulmuyor

Yaşanan mali problemlerden dolayı zor günler geçiren Meksika futbolu, 5 yıl süreyle küme düşmeyi kaldırmıştı. Liga MX Başkanı Enrique Bonilla, gerçekleştirilen toplantıda oy birliğiyle alınan karar doğrultusunda bu süre zarfında birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselmenin kaldırıldığını belirtmişti.

Ancak konu tekrar ülke futbolunun gündemine geldi ve bu süre uzatıldı. Meksika Futbol Federasyonu, daha önce beş yıl olarak belirlenen küme düşme ve çıkmanın olmayacağı yıl sayısını, resmi hesaplarından yaptığı duyuruda 6 yıla çıkardığını duyurdu. Coronavirüs salgını nedeniyle ikinci ligde 2019-2020 sezonu iptal edilip şampiyon ilan edilmeden sona erdirilirken, bu durum başka bir ligin işine yaradı.

Asilerin ligine geçişler başladı

Meksika'da ocak ayında yeni bir futbol ligi kurulmuştu. The Liga de Balompie isimli futbol ligi, ülkedeki birinci lig olan Liga MX ve ikinci lig olan Ascenso MX'e bir alternatif oluşturmuştu. Ülkenin resmi liglerine alternatif bir oluşum olması nedeniyle 'Asiler Ligi' olarak da adlandırılan yeni futbol ortamı, ortada kalan, bulunduğu ligde finansal sıkıntılar nedeniyle başı dertte olan ve mücadeleye devam etmek isteyen kulüpleri kendilerine katılmaya davet etti. Bir çok futbol takımının bu doğrultuda bu yeni lige katılmaya başladıkları bildirildi.